По этому делу погибла Ирина Славина. Пивоваров назвал причины обысков в офисах «Открытой России»

Обыски 19 марта проходят и в петербургском, и в московском офисах «Открытой России» (организация признана нежелательной в России. — Прим. ред.). Её исполнительный директор Андрей Пивоваров назвал предполагаемые причины.
«Обыски в московском и петербургском офисах «Открытки» проходят в рамках уголовного дела Михаила Иосиелевича из Нижнего Новгорода по статье 284.1 (осуществление деятельности нежелательной организации). Мы пока не видели документов, но по логике, скорее всего, это так. По этому же делу пришли в «МБХ Медиа». Дело полностью сфабрикованное: напомню, что именно после обысков по этому делу [погибла] Ирина Славина. Видимо, этого кому-то в погонах показалось мало», — заявил Пивоваров. Его слова приводит пресс-служба организации.
Утром 19 марта издание «МБХ Медиа» сообщило о визите силовиков, после того, как накануне Роскомнадзор потребовал заблокировать «МБХ Медиа» в Twitter, поскольку издание якобы публикует информационные материалы «Открытой России». Затем «Открытая Россия» проинформировала об обысках в её офисе в Петербурге.
Главный редактор KozaPress Ирина Славина погибла 2 октября 2020 года, сгорев заживо. В своей смерти она попросила винить Российскую Федерацию. Следственный комитет дважды отказывался возбуждать уголовное дело о доведении Славиной до самоубийства. «Фонтанка» из Нижнего Новгорода рассказывала, кто на самом деле виновен в смерти журналистки.