По этому делу погибла Ирина Славина. Пивоваров назвал причины обысков в офисах «Открытой России»

Обыски 19 марта проходят и в петербургском, и в московском офисах «Открытой России» (организация признана нежелательной в России. — Прим. ред.). Её исполнительный директор Андрей Пивоваров назвал предполагаемые причины.

«Обыски в московском и петербургском офисах «Открытки» проходят в рамках уголовного дела Михаила Иосиелевича из Нижнего Новгорода по статье 284.1 (осуществление деятельности нежелательной организации). Мы пока не видели документов, но по логике, скорее всего, это так. По этому же делу пришли в «МБХ Медиа». Дело полностью сфабрикованное: напомню, что именно после обысков по этому делу [погибла] Ирина Славина. Видимо, этого кому-то в погонах показалось мало», — заявил Пивоваров. Его слова приводит пресс-служба организации.