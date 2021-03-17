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Роскомнадзор требует заблокировать «МБХ медиа» в Twitter

Роскомнадзор посчитал, что «МБХ медиа» нарушает российское законодательство, и потребовал от Twitter заблокировать аккаунт издания.

«Роскомнадзор ссылается на то, что в твиттере издания якобы размещены информационные материалы «Открытой России» (организация признана нежелательной в России. — Прим. ред.)», — сообщает 17 марта «МБХ медиа».

Главный редактор издания рассказала «Медузе», что надзорный орган не присылал им никаких предупреждений. По словам Вероники Куцылло, «МБХ медиа» публикует только свои собственные материалы.

Из-за игнорирования требования Роскомнадзора об удалении незаконной информации работа Twitter 10 марта была замедлена. В Роскомнадзоре и Госдуме настаивают, что компания игнорирует просьбы ведомства по удалению запрещенного контента.

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Комментарии (6)

Mimic
А по какому принципу Роскомнадзор занимается цензурой? По принципу языка, отслеживая публикации на русском языке, или в принципе там хотят стать цензорами всея интернета вообще?
baddancer
Если в России прикроют твиттер, для США настанут золотые дни - ведь сразу исчезнут путинские тролли, которые нагло выбирают в Штатах президентов, хохочут над лечением отравления зарином водой и обзывают Навального Сисяном и оппозишенфюрером.
Агроном аэродрома
"нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры», — уточняют в Роскомнадзоре."(с) :)))
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