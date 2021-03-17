Роскомнадзор требует заблокировать «МБХ медиа» в Twitter

Роскомнадзор посчитал, что «МБХ медиа» нарушает российское законодательство, и потребовал от Twitter заблокировать аккаунт издания.
«Роскомнадзор ссылается на то, что в твиттере издания якобы размещены информационные материалы «Открытой России» (организация признана нежелательной в России. — Прим. ред.)», — сообщает 17 марта «МБХ медиа».
Главный редактор издания рассказала «Медузе», что надзорный орган не присылал им никаких предупреждений. По словам Вероники Куцылло, «МБХ медиа» публикует только свои собственные материалы.
Из-за игнорирования требования Роскомнадзора об удалении незаконной информации работа Twitter 10 марта была замедлена. В Роскомнадзоре и Госдуме настаивают, что компания игнорирует просьбы ведомства по удалению запрещенного контента.