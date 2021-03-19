В петербургском офисе «Открытой России» сообщили об обысках

Вслед за редакцией «МБХ медиа» в Москве 19 марта силовики начали проверять петербургскую «Открытку» (организация признана нежелательной в России. — Прим. ред.).

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Открытой России», обыски обнаружил глава регионального отделения Сергей Кузин. Он увидел, что дверь в офис была открыта, понял, что внутри правоохранители, и ушёл. По мнению представителей организации, в ближайшее время там будут изымать технику.

Также об обыске в своей квартире сообщила юрист «Открытки» Анастасия Буракова: «Сейчас у моей квартиры в Петербурге следственная группа, МЧС и адвокат «Правозащиты Открытки» Павел Ясман. Планируют провести обыск. Утром соседи сообщили, что пытались попасть через окно с помощью пожарной машины».