В петербургском офисе «Открытой России» сообщили об обысках

Вслед за редакцией «МБХ медиа» в Москве 19 марта силовики начали проверять петербургскую «Открытку» (организация признана нежелательной в России. — Прим. ред.).
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Открытой России», обыски обнаружил глава регионального отделения Сергей Кузин. Он увидел, что дверь в офис была открыта, понял, что внутри правоохранители, и ушёл. По мнению представителей организации, в ближайшее время там будут изымать технику.
Также об обыске в своей квартире сообщила юрист «Открытки» Анастасия Буракова: «Сейчас у моей квартиры в Петербурге следственная группа, МЧС и адвокат «Правозащиты Открытки» Павел Ясман. Планируют провести обыск. Утром соседи сообщили, что пытались попасть через окно с помощью пожарной машины».
В «Открытой России» добавили, что не знают причин обысков.
В помещении находятся пять силовиков, две девушки-понятые и журналист Михаил Шевчук, который приехал в пустующий в это время дня офис, чтобы записать аудиоподкаст «Комментатор» (проект никак не связан с «Открыткой»). Об этом «Фонтанке» рассказал журналист Сергей Ковальченко, который также является ведущим подкаста и приехал на запись. Ковальченко удерживать в помещении не стали, он ждет окончания следственных действий на улице. «У меня спросили: «Будете ли вы участвовать в следственных действиях? Тогда кладите паспорт и телефон на стол». Я ответил: «Нет, не имею желания». И меня попросили покинуть помещение», — рассказал «Фонтанке» Ковальченко. С Михаилом Шевчуком в настоящее время связи нет — ему не разрешают пользоваться телефоном.
Утром 19 марта издание «МБХ Медиа» сообщило о визите силовиков. Накануне Роскомнадзор потребовал заблокировать «МБХ Медиа» в Twitter, так как издание якобы публикует информационные материалы «Открытой России».