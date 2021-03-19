В редакцию «МБХ Медиа» пришли силовики. Накануне издание потребовали заблокировать в Twitter

Издание «МБХ Медиа» сообщило об утреннем визите силовиков.



«Силовики пришли в редакцию «МБХ медиа», — написало 19 марта издание в своем twitter.



Журналисты уточнили, что в данный момент неясно, с чем связан интерес. Также неизвестно, будут ли проводиться следственные действия.



Редактор издания Вероника Куцылло в комментарии «Эху Москвы» не смогла уточнить, с чем связан обыск. «У меня нет ответа. Я ничего не знаю. У офиса много людей <...>», — рассказала она.

Накануне Роскомнадзор потребовал заблокировать «МБХ медиа» в Twitter, так как издание якобы публикует информационные материалы «Открытой России» (организация признана нежелательной в России. — Прим. ред.)

