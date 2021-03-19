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В редакцию «МБХ Медиа» пришли силовики. Накануне издание потребовали заблокировать в Twitter

Издание «МБХ Медиа» сообщило об утреннем визите силовиков.

«Силовики пришли в редакцию «МБХ медиа», — написало 19 марта издание в своем twitter.

Журналисты уточнили, что в данный момент неясно, с чем связан интерес. Также неизвестно, будут ли проводиться следственные действия.

Редактор издания Вероника Куцылло в комментарии «Эху Москвы» не смогла уточнить, с чем связан обыск. «У меня нет ответа. Я ничего не знаю. У офиса много людей <...>», — рассказала она.

Накануне Роскомнадзор потребовал заблокировать «МБХ медиа» в Twitter, так как издание якобы публикует информационные материалы «Открытой России» (организация признана нежелательной в России. — Прим. ред.)

Обыски в редакции «МБХ медиа» проходили в прошлом году. Они были связаны с делом ЮКОСа 2003 года.

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Комментарии (6)

***_555
Штатные отметились
Савва Морозов
душегуб-медиа
Bobr Dobr
Медиа Бандита Ходорковского . А как они вообще оказались в России?
Им положено тявкать из ЛондонА
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