Как стало известно «Фонтанке», около 7:45 у дома 12, корпус 1, по улице Дыбенко 34-летний руководитель одной из городских фирм, двигаясь на своем Toyota Hilux от Искровского проспекта в сторону Дальневосточного, сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 16-летнюю ученицу 9 класса. Девочку госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Трое несовершеннолетних пострадали в ДТП в Петербурге за 18 марта: двое попали под машину, одна ехала пассажиркой. Всего за минувшие сутки в городе произошло 409 дорожных аварий.

Около 40 минут спустя на перекрестке Среднего проспекта и 16–17-й линии В.О. автомобиль Audi A8 из гаража Смольного сбил 11-летнего мальчика, который пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на самокате. Ребенок тоже получил травмы средней тяжести.

В 17:53 у дома 39 по улице Ленсовета 36-летний петербуржец на личном Audi Q3, выезжая со двора, не пропустил Skoda Octavia под управлением 39-летнего жителя Петербурга, который двигался по Ленсовета от улицы Орджоникидзе в сторону проспекта Юрия Гагарина. В результате столкновения в «Шкоде» пострадала 11-летняя пассажирка. Она получила ушиб брюшной стенки, девочку доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, по всем трем случаям полиция ведет проверки.

Всего за 18 марта в Петербурге, по данным Управления ГИБДД по СПб и ЛО, произошло 409 ДТП, в семи из которых были пострадавшие. В Ленобласти зафиксировали 72 аварии, пострадавшие были в пяти из них. В отличие от петербургских, в областных ДТП травмы получили только взрослые. Погибших не было в обоих регионах.