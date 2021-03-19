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«Ауди» из гаража Смольного в Петербурге сбила мальчика на самокате

Пятиклассник получил серьёзные травмы в результате ДТП на Васильевском острове.

Как стало известно «Фонтанке» 19 марта, вчера утром, около 8:20, на перекрёстке Среднего проспекта и 16–17 линий «Ауди А8» с «правительственным» номером «НВВ» совершила наезд на 11-летнего мальчика. Он на самокате пересекал дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода. Какой сигнал светофора горел водителю и пешеходу, пока не установлено. Мальчик проживает неподалёку, на 16-й линии. Вероятно, он направлялся в школу.

Медики диагностировали у ребёнка закрытый перелом костей правой стопы и в состоянии средней тяжести госпитализировали.

Автомобиль принадлежит СПб ГБАУ «Смольнинское». Водитель — 56-летний мужчина — работает там же.

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Комментарии (20)

VVM1962
Надеюсь мальчика уже задержали и ему предъявлено обвинение.
User329
О, пригожинские подтянулись.
Флуктуация
Ни родители, ни школа не смогли донести до ребенка, как правильно переходить улицу, потому что он бестолочь? Помается с гипсом - может, поумнеет. А может и нет
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