«Ауди» из гаража Смольного в Петербурге сбила мальчика на самокате

Как стало известно «Фонтанке» 19 марта, вчера утром, около 8:20, на перекрёстке Среднего проспекта и 16–17 линий «Ауди А8» с «правительственным» номером «НВВ» совершила наезд на 11-летнего мальчика. Он на самокате пересекал дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода. Какой сигнал светофора горел водителю и пешеходу, пока не установлено. Мальчик проживает неподалёку, на 16-й линии. Вероятно, он направлялся в школу.

Медики диагностировали у ребёнка закрытый перелом костей правой стопы и в состоянии средней тяжести госпитализировали.