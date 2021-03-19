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Сотрудницу Политехнического колледжа задержали за взятку. Она передала в аренду оздоровительный комплекс за 100 тысяч без договора

Глава отдела экономического развития учебного заведения в Приморском районе Петербурга подрабатывала неофициальной сдачей в аренду площадей колледжа.

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 марта в ГУ МВД по Петербургу и области, 38-летняя сотрудница колледжа на проспекте Авиаконструкторов, 28 (по этому адресу находится Политехнический колледж городского хозяйства. — Прим. ред), сдала в аренду третьим лицам помещения физкультурно-оздоровительного комплекса учреждения, не заключив при этом соответствующий договор. За услугу она, по данным полиции, получила 100 000 рублей.

ГУ МВД по Петербургу и области

ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

В отношении злоумышленницы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Комментарии (7)

260730691
Не поделилась с уборщицей, скорре всего!
Modest_5e4ce41f7533b
Дорога, по которой погонят врачей в аду, будет выстлана шоколадками.
denga
Неплохо бы проверить педагогический колледж № 8 Невского р-на. Огородили территорию(раньше наши дети там гуляли,теперь все за забором) а девочки курят под нашими окнами,настроили гаражей,
Ноттинг-хилл (берите пример) Поступление в школу осуществляется по оценке, как правило, в возрасте 4+, 7+, 11+ или 16+. Школа имеет сильные академические традиции. В 2018 году 91,65% оценок на GCSE были A * / A, а 98,84% - A * -B. На уровне A 65% оценок были A * / A и 94% были A * -B. В таблице рейтингов школ Times за 2019 год NHEHS вошел в двадцатку лучших как для GCSE, так и для A-Levels, и является одной из 10 школ в стране, получивших эту награду. В 2017 году младшая школа была награждена «Независимой подготовительной школой года» по версии руководства для родителей Sunday Times, отметив, что школа «доказывает, что у вас могут быть как выдающиеся успехи в учебе, так и непринужденная, счастливая школа, где девочек поощряют проявлять индивидуальность. и выразить себя .
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