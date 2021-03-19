Глава отдела экономического развития учебного заведения в Приморском районе Петербурга подрабатывала неофициальной сдачей в аренду площадей колледжа.
Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 марта в ГУ МВД по Петербургу и области, 38-летняя сотрудница колледжа на проспекте Авиаконструкторов, 28 (по этому адресу находится Политехнический колледж городского хозяйства. — Прим. ред), сдала в аренду третьим лицам помещения физкультурно-оздоровительного комплекса учреждения, не заключив при этом соответствующий договор. За услугу она, по данным полиции, получила 100 000 рублей.
ГУ МВД по Петербургу и области
ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки).
В отношении злоумышленницы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.