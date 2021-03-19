denga 19 Мар 2021 в 10:28 19 Мар 2021 в 10:28

Неплохо бы проверить педагогический колледж № 8 Невского р-на. Огородили территорию(раньше наши дети там гуляли,теперь все за забором) а девочки курят под нашими окнами,настроили гаражей,

Ноттинг-хилл (берите пример) Поступление в школу осуществляется по оценке, как правило, в возрасте 4+, 7+, 11+ или 16+. Школа имеет сильные академические традиции. В 2018 году 91,65% оценок на GCSE были A * / A, а 98,84% - A * -B. На уровне A 65% оценок были A * / A и 94% были A * -B. В таблице рейтингов школ Times за 2019 год NHEHS вошел в двадцатку лучших как для GCSE, так и для A-Levels, и является одной из 10 школ в стране, получивших эту награду. В 2017 году младшая школа была награждена «Независимой подготовительной школой года» по версии руководства для родителей Sunday Times, отметив, что школа «доказывает, что у вас могут быть как выдающиеся успехи в учебе, так и непринужденная, счастливая школа, где девочек поощряют проявлять индивидуальность. и выразить себя .