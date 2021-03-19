Фото: Митя Кушелевич, фото предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Послушайте «забытую» симфонию в Филармонии, сходите на концерт «СБПЧ» и обсудите будущее литературы с Андреем Аствацатуровым, Михаилом Елизаровым, Андреем Ивановым и другими писателями.

Актуальное

Приход весны ускорят в галерее

С 20 марта, 16+

«Весна 2021» в галерее Марины Гисич удивит живыми растениями, сочетанием света, звука и видеоэлементов. Саунд-дизайнер Даниил Коронкевич, работавший c десятком постановок в Александринском театре и над «Снами Пиросмани» в «Упсала-Цирке», и художник Иван Карпов, чьи инсталляции из живых растений выставлялись и в эстонской Voronja galerii, и в московском «Гараже», решили создать пространство, где весна пришла бы раньше, чем в реальности. Зрителям предлагают побродить среди ламп, экспонатов из цветов и задуматься над вопросом: нужен ли природе наш взгляд для того, чтобы нежиться в лучах собственного успокоения и беспорядка?

Александринка трансформирует песни в спектакль

19–20 марта, 19:30, 12+

Музыканты группы «Мегаполис» и актёры «Электротеатра Станиславский» объединяются, чтобы представить на Новой сцене Александринского театра постановку «Ноябрь». В основу спектакля, поставленного Борисом Павловичем, легли песни рокеров из одноимённого альбома. Композиции на пластинке написаны на стихи 11 поэтов — от Осипа Мандельштама и Всеволода Некрасова до Жака Превера и Андрея Вознесенского.

Писатели и аудитория встретятся у Набокова

20 и 21 марта, 16+

В этот уик-энд в Петербурге проходят «Русские чтения в музее Набокова». В доме-музее готовят круглые столы с его директором, преподавателем СПбГУ, автором книг «Не кормите и не трогайте пеликанов» и «Скунскамера» Андреем Аствацатуровым, Германом Садулаевым («Таблетка», «Я — чеченец!»), а также с лауреатом «Русского Букера» и «Национального бестселлера» Михаилом Елизаровым. Его «кладбищенский роман» «Земля» в 2020 году вызвал бум обсуждений среди критиков. В рядах гостей также ждут Андрея Иванова, Михаила Гиголашвили и других обладателей литературных премий. Собравшиеся обсудят будущее русской литературы и устроят художественные читки.

Фото: предоставлено «Редакцией Елены Шубиной» (АСТ) Поделиться Поделиться







«Илью Муромца» возродят в Филармонии

20 марта, 20:00, 6+

В последний раз симфонию Рейнгольда Глиэра «Илья Муромец» на сцене петербургской Филармонии исполняли 66 лет назад. Произведение «вернут» горожанам на специальном субботнем концерте в Большом зале. Партитуру в исполнении академического симфонического оркестра филармонии под руководством режиссёра Андрея Аниханова при этом буквально «проиллюстрируют», запустив на экране видеоряд из картин русских художников на былинные темы. Все произведения — из коллекции Русского музея.

Узнать и увидеть новое

ТЮЗ им. Брянцева ставит Ионеско

20 марта, 19:00, 16+

На малой сцене ТЮЗа им. А. А. Брянцева ставят пьесу «Урок» одного из основоположников «театра абсурда» драматурга Эжена Ионеско. Переносом на сцену истории об учителе и девочке, которые никак не могут услышать друг друга, занимался режиссёр Борис Бирман. Главную роль исполнил актёр Валерий Дьяченко, в ученицу перевоплощаются Анна Слынько, Ирина Волкова и Ксения Мусатенко.

Фото: предоставлено театром Поделиться Поделиться







О соседе Ахматовой расскажут на выставке



До 18 апреля, 12+

В Фонтанном доме пятничным вечером в 17:00 начинает работать выставка полотен и графики Василия Калужнина «Жил-был на Литейном художник». Мастер, чьё имя знакомо не всем, был соседом Анны Ахматовой. О том, как этот человек пережил испытания XX века, в том числе блокаду Ленинграда, посетители узнают не только из его работ, но и из сопроводительного материала — архивных документов и фотографий.

Машина-художник — в Центре Курёхина

18 марта, 19:00, 18+

Выставочный проект петербургского художника Ивана Плюща «После всего / После всех. Часть 1. После стула» в Центре современного искусства им. Сергея Курёхина показывает, как искусственный интеллект сегодня взаимодействует с миром вокруг. Смысловым центром выставки стал обыкновенный стул. Этот предмет, которым мы пользуемся ежедневно, «генеративно-состязательная нейронная сеть GAN2» «увидела» со стороны, преобразовала в новые формы и сделала частью постоянно изменяющегося видеоряда. Неожиданный результат (в котором не всегда можно опознать предмет мебели) даст понять: машины научились генерировать идеи, но пока так и не могут улавливать смыслы.



Жуковского-младшего покажут в Русском музее

До 7 июня, 6+

В Михайловском дворце показывают полотна художника Павла Жуковского — сына поэта Василия Жуковского. Как отмечают исследователи, в картинах мастера отразилось его увлечение живописью итальянского Возрождения, религиозной и античной тематикой. На выставке собраны не только работы маслом, но и примеры графики.

О деревьях в городе порассуждают учёные

19 марта, 19:30, 12+

Любителям естественных наук стоит не пропустить онлайн-лекцию центра «Архэ» «Разнообразие деревьев в городе: причины и следствия», где биологи Юлия Зенкевич и Наталья Алаторцева объяснят, зачем энтузиасты составляют карты деревьев в городах и как отслеживают незаконные вырубки.

Послушать музыку

«СБПЧ» гарантируют «ворох веселья» в честь новой пластинки

19 марта, 20:00, 12 +

Группа «Самое большое простое число», она же — «СБПЧ», представляет новую пластинку «Со слов дерева записано верно» на концерте в клубе «Морзе». Инди-музыканты обещают поклонникам «ворох песен, порох веселья, грохот радости» и призывают освежить в памяти слова хитов, чтобы громогласно исполнить их хором.



Фото: Kerrin Key, wikipedia.org Поделиться Поделиться







День святого Патрика отметят хороводами

20 марта, 20:00, 6+

В «Авроре» с небольшим опозданием, но всё-таки отметят День святого Патрика. Пришедших ждут коллектив «Отава Ё» и, возможно, гигантские хороводы. В числе прочих на сцену выйдут фолк-группы Old Horned Sheep, «Минус Трели», Fest Hyp-Noz и Celtic city trad. На каких ещё площадках в городе на выходных играют музыку и танцуют в честь Дня покровителя Ирландии, «Фонтанка» рассказывала в отдельном гиде.

Старинная музыка прозвучит онлайн

21 марта, 16:00, 6+

В день рождения Иоганна Себастьяна Баха в Европе празднуют День старинной музыки. Петербургский международный фестиваль EARLYMUSIC решил не оставаться в стороне и по такому поводу организовал концерт, посвятив его преподавателю барочной скрипки Марии Леонхардт. Музыкант вместе со своим супругом, клавесинистом Густавом Леонхардтом, многократно приезжала в Россию, давала мастер-классы и буквально основала в Петербурге собственную школу. Теперь её ученики исполнят чакону Баха, сюиту «Гулливер», написанную скрипачом времен Екатерины II Иваном Хандошкиным, и каприччио известного немецко-британского астронома Уильяма Гершеля, открывшего планету Уран (науку тот успешно совмещал с музыкой). Трансляция концерта пройдёт в группе EARLYMUSIC «ВКонтакте» и на сайте Европейской сети старинной музыки REMA. На сцену выйдет ансамбль «Солисты Екатерины Великой», скрипачи Андрей Решетин и Андрей Пенюгин, клавесинистка Ирина Шнеерова.



Произведения Римского-Корсакова сыграют оркестры

19 марта, 19:00, 20:00, 6+

В городе второй раз проходит фестиваль «День Римского-Корсакова». В пятницу в 19:00 в Большом зале Екатерининского собрания Симфонический оркестр Петербурга под управлением Сергея Стадлера исполнит лучшие произведения композитора. В этот же день в Спасе на Крови прозвучат хоровые произведения Римского-Корсакова, Балакирева, Мусоргского, Чайковского. На сцене — Концертный хор Петербурга, за дирижёрский пульт встанет Владимир Беглецов.

Новое в кинотеатрах

Звёзды сериалов и мультфильм о волках покажут на фестивале

До 28 марта

В «КАРО 9 Варшавский Экспресс» полторы недели продлится Irish Film Festival. В афише 19 марта в 19:00 — роуд-муви «Дяди тоже люди» (12+) о совместном путешествии 30-летнего мужчины и его маленького племянника, а в 21:30 — драма о семейных отношениях «Холодное озеро» (16+) с актёрами Эммой Маккей из «Полового воспитания» и Чарли Мерфи из «Острых козырьков». На следующий день в 14:00 пришедшие увидят мультфильм «Легенда о волках» (6+) аниматоров Томма Мура и Росса Стюарта. Их прошлые полнометражные работы — «Тайна Келлс» и «Песнь моря» — были номинированы на «Оскар». Ну а в воскресенье в 16:00 ленту «Роуз притворяется Джули» (16+) получится не просто посмотреть, но и обсудить с кинокритиком, автором Forbes Иваном Афанасьевым. Картину о матери, разрывающей отношения с приёмной дочерью, сняли молодые режиссёры Кристин Моллой и Джо Лоулора.

Кино клипмейкера «Ленинграда» собрало всех звёзд

C 18 марта, 18+

В прокат вышел боевик «Никто» клипмейкера «Ленинграда» Ильи Найшуллера. Ситуация необычна уже тем, что в картине отечественного режиссёра сыграли звёзды мировой величины: Боб Оденкерк из «Лучше звоните Солу» и «Во все тяжкие», Конни Нильсен, известная по «Адвокату дьявола», Кристофер Ллойд — док из «Назад, в будущее». В истории войны одного человека с русской мафией, которой он насолил. кинокритик «Фонтанки» увидел адреналиновое пиршество и «комплименты от шефа» в виде поющего Алексея Серебрякова.

Нинидзе и Камбербэтч сыграли в шпионском триллере

С 18 марта, 16+

Историю советского разведчика Олега Пеньковского, который сдал особо секретную информацию о планах русских политиков разведке Великобритании, в фильм «Игры шпионов» превратил режиссёр Доминик Кук. Актёрский состав при этом собрал неслабый: в триллере играют Мераб Нинидзе («Покаяние»), Бенедикт Камбербэтч («Шерлок») и Джесси Бакли («Фарго»).

Фото: wnfilms.ru Поделиться Поделиться







О «русском Хатико» расскажут в кино

С 18 марта, 6+

Режиссёр Александр Домогаров-младший снял фильм «Пальма» про дружбу брошенной собаки и 9-летнего мальчика Коли. Сюжет основан на реальных событиях: в аэропорту Внуково в 1974–1976 годах жил пёс. Он преданно ждал хозяина и встречал самолёты.

Чернобыль, массаж и магия соединятся в одной картине

С 18 марта, 18+

«Снега больше не будет» польского режиссёра Малгожаты Шумовской был выдвинут на «Оскар» от её страны. Сюжет рассказывает о родившемся в Чернобыле мужчине, в чью жизнь приходит сверхъестественное: герой работает массажистом, и его сеансы начинают спасать пациентов не от боли в спине, а от тревог и несчастий. Роль главного героя исполнил Алек Утгофф, известный по последнему сезону сериала «Очень странные дела».

Возвращение классики

Фон Триер снова в кино

С 18 марта, 18+

В кинотеатрах — ретроспектива фильмов Ларса фон Триера. В прокат возвращаются обладатель «Золотой пальмовой ветви» — «Европа» 1991 года, а также «Идиоты» 1998 года — картина, в которой главные герои притворяются слабоумными в общественных местах и старательно ищут в себе «внутреннего идиота». Эта картина полностью соблюдает принципы «Догмы 95» — течения и одноимённого манифеста, согласно которым кино должно сниматься максимально реалистично, без использования декораций, реквизита, специального освещения, «наложения» музыки и любых оптических эффектов.

«Аврора» вспоминает Хуциева

19 марта, 19:00, 6+

В «Авроре» пройдёт специальный показ «Июльского дождя» Марлена Хуциева. «Оттепельную» картину об отношениях инженера Лены в исполнении Евгении Ураловой и молодого учёного Володи, сыгранного Александром Белявским, зрителям представит автор журнала «Искусство кино» Вика Смирнова.

Кино о мечтах возвращается в «Родину»

20 марта, 19:00, 16+

«Родина» на один день возвращает на экраны «Достучаться до небес» — культовую картину о смертельно больных друзьях, решивших не дожидаться конца в больнице, а исполнить мечту и сбежать к морю. На главные роли режиссёр Томас Ян отобрал Яна Йозефа Лиферса и Тиля Швайгера.

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

