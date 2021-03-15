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Биологи расскажут, зачем составлять городскую карту деревьев

В чем суперсила тополей, кленов и лип? Какие деревья «выгоднее» — молодые или старые? Как лучше — когда деревья разные или одного вида? Ответы узнаем у людей, составляющих карту деревьев, 19 марта в эфире «Архэ». Бесплатно. 12+

Фото: Наталья Гончарова
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Если вы увидели, как кто-то обнимает дерево, — не удивляйтесь: возможно, это волонтер подручными средствами измеряет диаметр ствола, чтобы указать эти данные на интерактивной карте — деревья наносят на карту поштучно. Инициатор проекта Юлия Зенкевич, выпускница биофака МГУ, занималась картированием древесных плантаций в тропиках, спутниковым мониторингом пожаров, а незаконные рубки отслеживала не только в России, но и в Лаосе. Наталья Алаторцева, тоже выпускница биофака, изучала по картам, как быстро восстанавливаются леса после вырубок. Еще в прошлом году решили начать краудмаппинг, то есть народное картирование, деревьев Москвы. В Нью-Йорке народ «считает деревья» с 2015 года. Кроме того, москвичи ссылаются на петербургский проект «Карта городских деревьев», созданный еще в 2019-м. Зачем это нужно и как примкнуть к движению, расскажут в эфире «Разнообразие деревьев в городе: причины и следствия». Смотрим на ютьюб-канале Центра «Архэ» 19 марта. Начало в 19:30.

Александра Шеромова

Фото: Наталья Гончарова

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