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Бенедикт Камбербэтч сыграет в шпионские игры в СССР

С 18 марта в кинотеатрах начнут показывать «Игры шпионов» — эффектный и стильный британский триллер о противостоянии разведок во время холодной войны.

Фото: wnfilms.ru/
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Основана лента на истории советского разведчика Олега Пеньковского, который сдал Ми-6 особо секретную информацию о вооружении и планах русских политиков. Самого Пеньковского сыграл Мераб Нинидзе, один из немногих успешных в англоязычном кино русских актеров. Его партнера, бизнесмена Гревилла Винна — Бенедикт Камбербэтч. Жену Винна — самая значительная и многогранная актриса современного британского кино Джесси Бакли, звезда «Фарго», «Войны и мира» и «Чернобыля». Агента ЦРУ Эмили Донован, которая вела всю операцию, сыграла Рэйчэл Броснахэн — «Миссис Мейзел». Кроме Нинидзе, в фильме снялся еще один успешный на Западе русский актер — Кирилл Пирогов, которому досталась роль советского спецслужбиста.

Фото: wnfilms.ru/
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16+

Иван Чувиляев

Фото: wnfilms.ru/
Фото: wnfilms.ru/

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Комментарии (1)

265095193
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

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Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5342 510 один 4904 399 вoсемь

Заранее большое человеческое спaсибо...
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