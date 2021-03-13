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«Снега больше не будет»: польский фильм покажет необычные последствия Чернобыля

С 18 марта в прокате — «Снега больше не будет», новая работа одного из самых незаурядных авторов современного польского кино, Малгожаты Шумовской. В этом году он представляет Польшу среди номинантов на «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке — и имеет очень хорошие шансы победить.

Фото: скриншот трейлера
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Как и в прошлом фильме Шумовской, «Лице», победившем на Берлинском фестивале, здесь показано столкновение смешного обывателя со сверхъестественным. Главный герой — родившийся в Чернобыле мужчина, который работает массажистом в благополучном пригороде Варшавы. Только массажист он необычный — его сеансы буквально творят чудеса и избавляют клиентов от всех страданий.

Главную роль сыграл Алек Утгофф, живущий в Британии актер русского происхождения, которого прославила роль в последнем сезоне «Очень странных дел»: и здесь он показывает, что способен играть самые сложные роли, построенные не на словах и эмоциях, а на полутонах и мельчайших движениях.

18+

Иван Чувиляев

Фото: скриншот трейлера

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Комментарии (1)

265095193
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5342 510 один 4904 399 вoсемь

Заранее большое человеческое спaсибо.....
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