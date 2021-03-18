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Белый дом: Байден не жалеет о сказанном в адрес Путина

Президент Соединённых Штатов Америки не испытывает сожаления по поводу резкой оценки Владимира Путина, которую он дал накануне.

За комментарий Джо Байдена, в котором он согласился с определением российского президента как «убийцы», 18 марта вступился Белый дом.

«Нет, президент дал прямой ответ на прямой вопрос», — заявила пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки, когда репортёры во время брифинга спросили, есть ли какое-то сожаление по поводу комментария Байдена.

В интервью ABC News в среду, 17 марта, президенту США задали вопрос о том, считает ли он Путина убийцей. Тот ответил утвердительно: «Да». В политических кругах России это вызвало резко отрицательную реакцию. В Кремле назвали такие слова «очень плохими высказываниями». Дмитрий Медведев процитировал Фрейда, а глава ЧР Рамзан Кадыров пригласил американского лидера в Чечню. Путин же вспомнил о детской дразнилке. Позже российский президент заявил, что готов провести открытую прямую дискуссию с Байденом в ближайшие дни.

На вопрос «Примет ли Байден предложение Путина о новом разговоре онлайн?» Псаки ответила следующее: «Я вернусь к вам, если будут не такие смешные вопросы. Президент уже беседовал с президентом Путиным, хотя есть еще много мировых лидеров, с которыми он пока не общался. И мы общались с российскими лидерами, членами правительства на всех уровнях, но мне нечего сказать о будущих встречах. Президент будет в Джорджии завтра и очень занят».

МИД России заявил, что уже начал подготовку разговора Путина с Байденом.

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Комментарии (17)

265095961
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Мой номер кaрты: 4249 1703 6310 579-шесть

Заранее большое человеческое спaсибо.........
Memory17
Байден неожиданно порадовал, что сказал правду, а пересиденту теперь с этим жить до конца его дней.
Савва Морозов
Хорошо Рар сказал: "Байден подставил Меркель и Макрона. Если теперь им зададут прямой вопрос, согласны ли они с данным мнением, то либо ссориться с Россией, что абсолютно уже не выгодно, либо выставят Байдена полным дураком"
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