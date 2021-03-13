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В Петербурге скончался Александр Гетман, который 15 лет возглавлял Театр «На Литейном»

Актер, режиссер и сценарист Александр Гетман, который 15 лет возглавлял Театр «На Литейном», скончался в Петербурге на 83-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба театра 13 марта.

Александр Гетман скончался накануне. О причинах смерти ничего не сообщается. Дата и место похорон будут известны позднее.

«В 1997 году Александр Гетман возглавил Театр «На Литейном». И уже через год театр взлетел, полностью обновил художественную политику, укрепил труппу и, главное, стал доверять постановки новым, современным режиссерам. Юрий Бутусов, Александр Галибин, Роман Смирнов, Григорий Козлов, Григорий Дитятковский — эти и другие имена прославили наш театр, город, страну. Все три Золотые маски, которыми гордится Театр «На Литейном», пять Золотых софитов, государственная премия были получены в годы руководства Александра Гетмана», — говорится в сообщении.

Алексей Гетман дважды закончил Ленинградский государственный Институт Театра, Музыки и Кинематографии: актерский факультет (класс проф. Б. Жуковского) в 1964 г. и режиссерский факультет (класс проф. А. Кацмана и доцента М. Рехельса) — заочно в 1973 г. После окончания актерского факультета почти десять лет работал актером в Рижском театре русской драмы.
В середине 70-х гг. ХХ века руководил литературной частью Театра им. Ленинского комсомола (сейчас Балтийский дом).
В 80-х гг. был завлитом Малого драматического театра — это время рождения сценического эпоса-шедевра «Братья и сестры». В 90-х тесно сотрудничал с московским театром «Современник».

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Комментарии (2)

bluxer
Алексей Герман, Алексей Гетман... я запутался в этих титанах духа.
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