В Петербурге скончался Александр Гетман, который 15 лет возглавлял Театр «На Литейном»

Актер, режиссер и сценарист Александр Гетман, который 15 лет возглавлял Театр «На Литейном», скончался в Петербурге на 83-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба театра 13 марта.



Александр Гетман скончался накануне. О причинах смерти ничего не сообщается. Дата и место похорон будут известны позднее.



«В 1997 году Александр Гетман возглавил Театр «На Литейном». И уже через год театр взлетел, полностью обновил художественную политику, укрепил труппу и, главное, стал доверять постановки новым, современным режиссерам. Юрий Бутусов, Александр Галибин, Роман Смирнов, Григорий Козлов, Григорий Дитятковский — эти и другие имена прославили наш театр, город, страну. Все три Золотые маски, которыми гордится Театр «На Литейном», пять Золотых софитов, государственная премия были получены в годы руководства Александра Гетмана», — говорится в сообщении.

