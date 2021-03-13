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Спасая дочь, петербурженка выкинула в окно 400 тысяч. Авторов задумки нашли и задержали

Пожилая жительница Петербурга откликнулась на уловку обманщиков и отдала накопленное за спасение дочери от уголовного преследования. Деньги ей велели выкинуть в окно.

Как стало известно «Фонтанке» 13 марта, 88-летняя пенсионерка обратилась в полицию два дня назад. Она рассказала, как ей позвонил мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Из его слов следовало, что дочь пенсионерки попала в неприятности с законом, но решить вопрос можно. Петербурженка была готова заплатить за свободу дочери 400 тысяч рублей. Вопрос о передаче денег обговорили отдельно — их надо было завернуть в пакет и просто выбросить в окно. Летел сверток с высоты 11 этажа.

В тот же день были задержаны двое подозреваемых. Их нашли в конце улицы Савушкина рядом с домом, где оба живут. 38- и 32-летний мужчины не работают. Против них возбуждено уголовное дело.

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