Пятница загрузила дороги Петербурга на 8 баллов. Таллинское шоссе наглухо заткнуло ДТП

Улицы Петербурга в пятницу, 12 марта, оказались загружены на 8 баллов уже в начале шестого часа вечера. Аналитики «Яндекса» ожидают, что в ближайший час пробки начнут снижаться, и к восьми вечера достигнут 4 баллов.



Особенно плотное движение вечером 12 марта наблюдается в районе площади Восстания, на набережной Фонтанки, Невском и Каменноостровском проспектах, Пироговской набережной и Большом Сампсониевском проспекте, на Пискаревском и Московском проспектах. На юге кольцевой автодороги пробка как на внешнем, так и на внутреннем кольце.