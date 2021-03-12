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Пятница загрузила дороги Петербурга на 8 баллов. Таллинское шоссе наглухо заткнуло ДТП

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Улицы Петербурга в пятницу, 12 марта, оказались загружены на 8 баллов уже в начале шестого часа вечера. Аналитики «Яндекса» ожидают, что в ближайший час пробки начнут снижаться, и к восьми вечера достигнут 4 баллов.

Особенно плотное движение вечером 12 марта наблюдается в районе площади Восстания, на набережной Фонтанки, Невском и Каменноостровском проспектах, Пироговской набережной и Большом Сампсониевском проспекте, на Пискаревском и Московском проспектах. На юге кольцевой автодороги пробка как на внешнем, так и на внутреннем кольце.

На Таллинском шоссе — транспортный коллапс из-за аварии. По словам участницы группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Светланы, перед сужением в сторону Красного Села притерлись два легковых автомобиля, другие участники стали объезжать ДТП через встречную полосу, а затем фура при объезде задела ограждение. «Стоит глухо, на съезде с Лиговского путепровода в сторону Красного Села», — пишет очевидец.

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