Самые сложные участки высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом — заходы в города — РЖД готовы прокладывать в 2022 году. Об этом заявил первый замгендиректора компании Сергей Павлов. «Уже в следующем году мы начнем самые сложные участки строить — это заходы в крупнейшие наши города, Санкт-Петербург и Москву», — приводит ТАСС 12 марта его слова, сказанные на форуме «СНГ — 30 лет». Основную трассу планируется прокладывать в 2023-м.

Фото: коллаж Поделиться Поделиться







Ранее стало известно, что ВСМ Москва — Петербург все-таки пройдет через Великий Новгород, хотя раньше обсуждался вариант следования максимально близко к существующим железнодорожным путям. «Фонтанка» подробно писала о возможных вариантах трассировки, а также о том, сколько будет стоить каждый участок магистрали и какой пассажиропоток они обеспечат в расчетах РЖД.

По городским участкам двух столиц планировка территории должна начаться уже в текущем году. Стоимость петербургского 12-километрового отрезка от Московского вокзала до Обухово оценивается в 62 млрд рублей при 1,7 трлн общих расходов на строительство ВСМ. В концепции РЖД, одобренной Смольным, высокоскоростные поезда будут прибывать в терминал у Московского вокзала, на территории складов Северного страхового общества. Кроме них здесь будут обслуживать «Красную стрелу», остальное дальнее сообщение предложено направлять на запланированный терминал на Волковской. Ранее Минтранс сообщал, что первый поезд должен поехать по ВСМ в 2026 году, но в презентации РЖД ввод намечен на IV квартал 2027-го.