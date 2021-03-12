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Фигурант уголовного дела о выводе из России 126 млрд рублей при участии богатейшего политика Молдавии Плахотнюка получила 10 лет колонии

Директор казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S.A. Елена Платон получила 10 лет лишения свободы по уголовному делу о выводе из России более 126 миллиардов рублей. Приговор вынес Тверской районный суд Москвы, пишет 11 марта «МВД Медиа».

«Установлено, что с 2013 по 2014 год она являлась участником международного преступного сообщества, которое возглавляли ее брат Вячеслав Платон и известный в Республике Молдова политик и предприниматель Владимир Плахотнюк. Совместно с фактическими владельцами ряда российских банков Александром Григорьевым и Олегом Кузьминым обвиняемая осуществила незаконный вывод из России в иностранные государства более 126 миллиардов рублей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как сообщалось ранее, с начала лета 2013 года владелец молдавского банка BC Moldindconbank S.A. Вячеслав Платон разработал механизм вывода денежных средств клиентов из финансовой системы РФ. Ему помогали первый вице-председатель и фактический руководитель Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк и обладающий коррупционными и деловыми связями в банковской сфере Александр Коркин.

Для этого они также привлекли Ренато Усатого, который имел значительный финансово-политический ресурс в республике, фактических владельцев ряда российских банков — Александра Григорьева и Олега Кузьмина, предоставивших свои кредитные учреждения в качестве инструмента совершения преступления, руководителей казначейства банков Рината Юсупова и Венеру Шарипову, а также юристов Алексея Соболева и Льва Пахомова.

Суд назначил Елене Платон 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и конфискацией имущества, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Александр Григорьев за руководство структурным подразделением международного преступного сообщества и совершение незаконных валютных операций с нерезидентом по подложным документам в особо крупном размере в феврале приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Уголовное дело в отношении Олега Кузьмина в настоящее время рассматривается в Тверском районном суде.

Организаторы преступления Владимир Плахотнюк, Вячеслав Платон и Ренато Усатый объявлены в международный розыск. Судом им заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее «Фонтанка» неоднократно писала о Владимире Плахотнюке. В МВД РФ полагают, что он, вероятно, является одним из руководителей транснационального наркосиндиката, наладившего поставки растительного наркотика из Северной Африки в страны СНГ, в том числе в Россию. Так, в иерархии сообщества бывший председатель Демократической партии Молдовы занимал не последнее место. Он мог влиять на политическую ситуацию в стране и органы госвласти, при этом с противниками якобы разбирался криминальными методами. Кроме того, как считают следователи, с целью личного обогащения он вступил в сговор с лидерами организованной преступности страны. Плахотнюк бежал из Молдавии.

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Комментарии (4)

265040341
.... а почему не напоминаем, что на молдавском майдане, Берлин и прочие "люди с прекрасными лицами" продвигали всю эту уголовную шайку во власть ?
Okmita
А 126 млрд они вернули?
Djnyana
Ничего непонятно, у меня на счету не 126 млрд., но - любопытно в чём отличие законного "вывода" денег на зарубежные счета от "незаконного"? ) Мне казалось.. ну есть у тебя честно заработанные - распоряжайся ими - как пожелаешь! ) Или - я наивен и чего-то не знаю? )
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