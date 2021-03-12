Фигурант уголовного дела о выводе из России 126 млрд рублей при участии богатейшего политика Молдавии Плахотнюка получила 10 лет колонии

«Установлено, что с 2013 по 2014 год она являлась участником международного преступного сообщества, которое возглавляли ее брат Вячеслав Платон и известный в Республике Молдова политик и предприниматель Владимир Плахотнюк. Совместно с фактическими владельцами ряда российских банков Александром Григорьевым и Олегом Кузьминым обвиняемая осуществила незаконный вывод из России в иностранные государства более 126 миллиардов рублей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Директор казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S.A. Елена Платон получила 10 лет лишения свободы по уголовному делу о выводе из России более 126 миллиардов рублей. Приговор вынес Тверской районный суд Москвы, пишет 11 марта «МВД Медиа».

Как сообщалось ранее, с начала лета 2013 года владелец молдавского банка BC Moldindconbank S.A. Вячеслав Платон разработал механизм вывода денежных средств клиентов из финансовой системы РФ. Ему помогали первый вице-председатель и фактический руководитель Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк и обладающий коррупционными и деловыми связями в банковской сфере Александр Коркин.



Для этого они также привлекли Ренато Усатого, который имел значительный финансово-политический ресурс в республике, фактических владельцев ряда российских банков — Александра Григорьева и Олега Кузьмина, предоставивших свои кредитные учреждения в качестве инструмента совершения преступления, руководителей казначейства банков Рината Юсупова и Венеру Шарипову, а также юристов Алексея Соболева и Льва Пахомова.

Суд назначил Елене Платон 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и конфискацией имущества, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



Александр Григорьев за руководство структурным подразделением международного преступного сообщества и совершение незаконных валютных операций с нерезидентом по подложным документам в особо крупном размере в феврале приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

