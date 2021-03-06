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СКА забросали бутылками в Белоруссии после третьей подряд победы над «Динамо». Судья оставил минскую команду втроем в овертайме

Победой хоккейного клуба СКА завершился третий матч противостояния против минского «Динамо» в четвертьфинале Западной конференции КХЛ. Встреча проходила в субботу, 6 марта, в Минске.

Петербуржцы выиграли со счётом 4:3 в овертайме. Голы за СКА забили Артём Швец-Роговой (5-я минута), Эмиль Галимов (30), Игорь Ожиганов (47 — в большинстве) и Линден Вей (79 в большинстве). У минчан отличились Алексей Протас (34), Павел Варфоломеев (40 — в большинстве) и Илья Шинкевич (56).

Отметим, что победную шайбу Линден Вей забил в овертайме, имея двойное численное превосходство из-за удалений хозяев льда.

Болельщики минского «Динамо» эмоционально отреагировали на поражение своей команды, обвинив во всем судей, которые дали СКА такое большое преимущество в овертайме. На лед полетели бутылки и другие посторонние предметы.

Благодаря этой победе СКА повёл в серии до четырёх побед со счётом 3:0. Следующая игра, которая может стать для петербуржцев решающей для выхода в следующий раунд плей-офф, пройдёт также в Минске 8 марта.

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Комментарии (18)

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Все было по-делу. Нарушили правила-сели.
bombaleilo
Деньги схавали терпите
Савва Морозов
Стыдно до ужаса. персонаж, если вЫ думаете, что никто ничего не видел, то это только из-за вАшего хождения вдоль борта. понятно, что хочется казаться эффективным менеджером, когда это далеко, но только Бог не Ермошка.
Когда брали Кубок Татарина при Знарке, то нас обвиняли в "работе", когда мы забили победную, при удалении соперника "за атаку игрока, не владеющего шайбой", но там это было и нас удаляли также - всё было обоюдно и по делу.
А Положение о "Секторе" - верх цинизма и военного устава.
ПС: болею за команду более четверти века (понимаю, что другие болеют и больше), ездил на выезды.
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