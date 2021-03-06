Победой хоккейного клуба СКА завершился третий матч противостояния против минского «Динамо» в четвертьфинале Западной конференции КХЛ. Встреча проходила в субботу, 6 марта, в Минске.
Петербуржцы выиграли со счётом 4:3 в овертайме. Голы за СКА забили Артём Швец-Роговой (5-я минута), Эмиль Галимов (30), Игорь Ожиганов (47 — в большинстве) и Линден Вей (79 в большинстве). У минчан отличились Алексей Протас (34), Павел Варфоломеев (40 — в большинстве) и Илья Шинкевич (56).
Отметим, что победную шайбу Линден Вей забил в овертайме, имея двойное численное превосходство из-за удалений хозяев льда.
168 секунд до конца овертайма. Сдвигает Фурх ворота от греха - Кузьменко там освободился от опеки, и могло быть опасно.— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) March 6, 2021
А будет большинство! По лицу попали Вею.#ДМНСКА
И еще удаление, в концовке что-то жестят хозяева.— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) March 6, 2021
Клингхаммер ударил Ткачева со всей силы по клюшке, нельзя так#ДМНСКА
Болельщики минского «Динамо» эмоционально отреагировали на поражение своей команды, обвинив во всем судей, которые дали СКА такое большое преимущество в овертайме. На лед полетели бутылки и другие посторонние предметы.
Благодаря этой победе СКА повёл в серии до четырёх побед со счётом 3:0. Следующая игра, которая может стать для петербуржцев решающей для выхода в следующий раунд плей-офф, пройдёт также в Минске 8 марта.