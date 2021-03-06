Савва Морозов 06 Мар 2021 в 21:54 06 Мар 2021 в 21:54

Стыдно до ужаса. персонаж, если вЫ думаете, что никто ничего не видел, то это только из-за вАшего хождения вдоль борта. понятно, что хочется казаться эффективным менеджером, когда это далеко, но только Бог не Ермошка.

Когда брали Кубок Татарина при Знарке, то нас обвиняли в "работе", когда мы забили победную, при удалении соперника "за атаку игрока, не владеющего шайбой", но там это было и нас удаляли также - всё было обоюдно и по делу.

А Положение о "Секторе" - верх цинизма и военного устава.

ПС: болею за команду более четверти века (понимаю, что другие болеют и больше), ездил на выезды.