FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -10
74.43р88.93р
Что запрещено до 10 мартаПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
4
Печать

Пешеход госпитализирован после встречи с трамваем на Лиговском. Происшествие попало на видео

Подъезжающий к остановке трамвай травмировал человека во Фрунзенском районе Петербурга вечером 6 марта. Случившееся зафиксировала камера наблюдения.

В ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» подтвердили происшествие. Пешеход не разминулся с маршрутом №25, который незадолго до шести вечера подъезжал к остановке «Курская улица».

«В момент проезда транспорта пешеход шагнул в сторону путей и был задет правым углом трамвая», — рассказали в пресс-службе, подчеркнув, что под трамвай человек не попал. Пострадавшего госпитализировали, серьёзность его травм уточняется. Движение открыли в 18:49.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Фёдор Валентинович К.
Ничего не видно.
doorbal_
А лисички
Взяли спички,
К морю синему пошли,
Море синее зажгли.

Море пламенем горит,
Выбежал из моря кит:
"Эй, пожарные, бегите!
Помогите, помогите!"

Долго, долго крокодил
Море синее тушил
Пирогами, и блинами,
И сушёными грибами.
hal9000
Просто эт потомок Поддубного Иван Максимыча..тот спокойно мог трамвай остановить одной рукой..а родственник дистрофаном оказался..климат конеЧно да еще и курит наверно..выпивает по выходным..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний