В ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» подтвердили происшествие. Пешеход не разминулся с маршрутом №25, который незадолго до шести вечера подъезжал к остановке «Курская улица».



«В момент проезда транспорта пешеход шагнул в сторону путей и был задет правым углом трамвая», — рассказали в пресс-службе, подчеркнув, что под трамвай человек не попал. Пострадавшего госпитализировали, серьёзность его травм уточняется. Движение открыли в 18:49.

