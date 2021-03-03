Стоимость общего земельного банка 20 крупнейших российских землевладельцев выросла за минувший год почти на треть — с 471,6 млрд до 617,31 млрд рублей, подсчитал 3 марта Forbes.



По данным издания, совокупно участникам рейтинга 20 крупнейших землевладельцев России принадлежат 8,3 миллиона гектаров. Это примерно равно площади Австрии (8,39 млн га).



Возглавила список фирма «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачёва», принадлежащая семье бывшего министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачёва. Фирма владеет обширными земельными наделами (660 тыс. га) стоимостью 88,6 млрд рублей в самых дорогих регионах страны: в Адыгее, Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях.



В «Агрокомплекс» входят 60 предприятий, занимающихся растениеводством, производством кормов, мясным и молочным животноводством, садоводством, переработкой продукции сельского хозяйства, уточняет Forbes. Также, по данным издания, продукция фирмы реализуются в фирменных магазинах и компаниями-партнёрами почти во всех регионах европейской части России и Западной Сибири. Выручка холдинга в 2020 году составила 106 млрд рублей.



На втором месте расположилась компания «Продимекс» (включая «Агрокультуру») Игоря Худокормова, во владении которой совокупно находится 892,2 тыс. га стоимостью 65,1 млрд рублей. Участки расположены в Воронежской, Тамбовской, Курской, Липецкой, Белгородской, Пензенской областях, Башкортостане, Краснодарском и Ставропольском краях. Forbes пишет, что сейчас у «Продимекса», который занимается выращиванием зерна, бобовых и масличных культур, есть 16 заводов, производящих 1,5 млн тонн сахара в год. По итогам 2019 году выручка группы составила 63,4 млрд рублей.



Закрыл тройку лидеров «Мираторг» Александра и Виктора Линников. Компании совокупно принадлежит 1047 тыс. га в Белгородской, Калининградской, Тульской, Брянской, Орловской, Калужской, Смоленской и Курской областях общей стоимостью 49,1 млрд рублей. «Мираторг» — крупнейший производитель мяса в России. Как сообщает Forbes, компания также занимается растениеводством и производством кормов, развивает сеть ресторанов «Бургер & Фрайс» и фирменные магазины «Мираторг».



При этом основные игроки продолжают наращивать земельные банки. В марте 2020 года агрохолдинг «Степь» купил СПК «Родная земля», обрабатывающий более 30 тыс. га, после чего «Степь» стала крупнейшим владельцем земли в Ростовской области. В июле ставропольская ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова приобрела «Ростовскую ниву», российскую часть бизнеса владельцев некогда крупнейшей казахстанской аграрной компании «Алиби». Сделка увеличила земельный банк «Ресурса» сразу с 200 тыс. до 320 тыс. га. Агрохолдинг «ЭкоНива» Штефана Дюрра увеличил свой земельный надел за год на 30 тыс. га, заключило издание.

