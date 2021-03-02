СКА пропустил первым, но все же вырвал победу у минского «Динамо» в первом матче плей-офф

Победой завершился для СКА матч первого раунда плей-офф КХЛ против минского «Динамо», прошедший во вторник, 2 марта, в Петербурге. Армейцы с Невы выиграли со счетом 4:2 (0:1, 3:0, 1:1).
Голы за СКА забили Андрей Кузьменко (27-я минута, 28 — в большинстве), Василий Подколзин (33) и Йоонас Кемппайнен (59).
2:1! Забивающий Кузьменко, да еще и в слоу мо, да еще и так красиво, да еще и ДУБЛЬ – ух! pic.twitter.com/X81NwYzwAJ— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) March 2, 2021
Минское «Динамо» ответило на это голами Павла Варфоломеева (5) и Кирилла Воронина (51).
Следующий матч СКА сыграет с минским «Динамо» в четверг, 4 марта. Победителем серии станет команда, первой набравшая четыре победы.
Подробнее об итогах регулярного чемпионата для СКА читайте в материале «Фонтанки».