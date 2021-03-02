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СКА пропустил первым, но все же вырвал победу у минского «Динамо» в первом матче плей-офф

Победой завершился для СКА матч первого раунда плей-офф КХЛ против минского «Динамо», прошедший во вторник, 2 марта, в Петербурге. Армейцы с Невы выиграли со счетом 4:2 (0:1, 3:0, 1:1).

Голы за СКА забили Андрей Кузьменко (27-я минута, 28 — в большинстве), Василий Подколзин (33) и Йоонас Кемппайнен (59).

Минское «Динамо» ответило на это голами Павла Варфоломеева (5) и Кирилла Воронина (51).

Следующий матч СКА сыграет с минским «Динамо» в четверг, 4 марта. Победителем серии станет команда, первой набравшая четыре победы.

Подробнее об итогах регулярного чемпионата для СКА читайте в материале «Фонтанки».

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