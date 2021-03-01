В Петербурге арестован учредитель фонда «Хоккейный клуб МКМ». Ему вменяют растрату и плохое поведение

Бывший президент благотворительного фонда «Детский спортивный хоккейный клуб «МКМ» Дмитрий Матвеев заключён под стражу по делу о многомиллионной растрате. Он больше года провёл под подпиской, но разочаровал следствие своим поведением.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 1 марта, ходатайство об ужесточении меры пресечения Матвееву рассмотрел Смольнинский райсуд. С июля 2019 года он проходит обвиняемым по делу, возбуждённому по статье 160 УК — «Присвоение или растрата».

По версии следствия, на посту президента фонда Матвеев в 2013–2014 году истратил по собственному усмотрению вверенные ему 9,6 млн рублей, которые должны были пойти на новый автобус Daewoo и агрегат для заливки льда ZАМВОNI, позже перечислил на счёт фиктивной организации 1,3 млн рублей в качестве оплаты счета за поставку товаров, которой в действительности не было. Деньги на уставную деятельность его фонда пожертвовала благотворительная организация.