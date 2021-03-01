В Петербурге арестован учредитель фонда «Хоккейный клуб МКМ». Ему вменяют растрату и плохое поведение

Бывший президент благотворительного фонда «Детский спортивный хоккейный клуб «МКМ» Дмитрий Матвеев заключён под стражу по делу о многомиллионной растрате. Он больше года провёл под подпиской, но разочаровал следствие своим поведением.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 1 марта, ходатайство об ужесточении меры пресечения Матвееву рассмотрел Смольнинский райсуд. С июля 2019 года он проходит обвиняемым по делу, возбуждённому по статье 160 УК — «Присвоение или растрата».
По версии следствия, на посту президента фонда Матвеев в 2013–2014 году истратил по собственному усмотрению вверенные ему 9,6 млн рублей, которые должны были пойти на новый автобус Daewoo и агрегат для заливки льда ZАМВОNI, позже перечислил на счёт фиктивной организации 1,3 млн рублей в качестве оплаты счета за поставку товаров, которой в действительности не было. Деньги на уставную деятельность его фонда пожертвовала благотворительная организация.
Кроме того, согласно материалам дела, Матвеев похитил из пожертвований ещё 3,2 млн, перечисляя их якобы в счёт оплаты за поставку фуфаек, гамашей и спортивной одежды. Он же будто бы тратил деньги фонда на физкультурно-оздоровительные услуги для третьих лиц и неоднократно оплачивал отдых в санатории имени Фрунзе женщине, которая не являлась хоккеистом. Общий счёт, который выставили Матвееву, составляет порядка 20 млн рублей.
Надлежащим поведением ограниченный подпиской фигурант не отличался. Как заявил следователь, Матвеев всячески препятствовал расследованию: пытался скрыть вещественные доказательства, склонял свидетеля к даче заведомо ложных показаний, неоднократно подвергался принудительным приводам, не являлся по вызовам следователя в назначенное ему время.
Суд удовлетворил ходатайство и отправил Матвеева в СИЗО до 8 апреля. По данным «СПАРК», на посту президента благотворительного фонда «ДСХК МКМ» с регистрацией на Тверской улице в Колпино в конце 2019 года его сменил Игорь Стрельцов. Дмитрий Матвеев указан учредителем фонда.