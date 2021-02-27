Водолазкин и «Лолита» эпохи #metoo: на «Ленфильме» пройдет весенний книжный фестиваль

Со 2 по 7 марта в павильоне «Ленфильма» на Каменноостровском проспекте состоится фестиваль «Книги. Кофе. Весна». В программе — книжная ярмарка и более 40 бесплатных мероприятий.

В четверг в 18:00 состоится презентация сборника стихов Александра Башлачёва «Нет тех, кто не стоит любви». Издатели обещают читателям интерактив и музыкальные видео.

Во вторник, 2 марта, в 19:00 перед петербуржцами выступит Евгений Водолазкин. Он представит роман «Оправдание Острова», посвященный истории вымышленного государства, чем-то напоминающего Россию.

В пятницу, 5 марта, в 15:00 гостей ждет писатель Владимир Рекшан, который расскажет о двух книгах, посвященных сорокалетию Ленинградского рок-клуба: собственном романе «Победитель Цой» и альбоме неизвестных ранее фотографий из истории рок-движения.



В первый день выходных, 6 марта, в 15:00, критик и переводчик Сергей Кумыш поведает о жизни и творчестве американской писательницы Энн Пэтчетт, автора бестселлеров «Свои — чужие», «Предчувствие чуда», «Бельканто». Скоро на русском языке выходит роман Пэтчетт «Голландский дом», его переводом занимался как раз Сергей Кумыш.



А в воскресенье, 7 марта, в 18:00, состоится презентация дебютного романа Кейт Элизабет Расселл «Моя темная Ванесса» — о запретной любви между ученицей и учителем. Книгу представят издатели и литературный обозреватель Наталья Ломыкина, они расскажут, почему эту историю называют «Лолитой» эпохи #metoo».



В числе издательств, которые примут участие в фестивале, будут «Новое литературное обозрение», «Издательство Ивана Лимбаха», «Вита Нова», «Симпозиум», «Синдбад», «Лайвбук», «МИФ». Отдельный стенд посвятят петербургским библиотекам.

