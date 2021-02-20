Епархия была не в курсе идеи строительства храма рядом с музеем ДОТ № 204 в Купчино. Но все равно её поддерживает

По ее словам, представители РПЦ и приходов не подавали в органы власти заявления с просьбой предоставить для участка площадью 0,6 га на улице Димитрова условно-разрешенный вид использования — для религиозного использования.

Санкт-Петербургская епархия и входящие в нее приходы не обращались к чиновникам с просьбой предоставить необходимые разрешения для строительства храма на улице Димитрова вплотную к народному музею ДОТ № 204. Эту информацию «Фонтанке» 20 февраля подтвердила руководитель сектора коммуникаций епархии Наталья Родоманова.

Более того, о том, что планируется возвести на этом месте храм в епархии до начала общественных слушаний не знали.



Она добавила, что епархия поддерживает идею строительства храма на Димитрова и напомнила о существовании традиции возводить храмы на месте гибели воинов-защитников. В качестве примера Родоманова привела ДОТ и памятник павшим в районе ожесточённых боёв в Старо-Паново.



Напомним, в феврале комитет по градостроительству объявил общественные обсуждения по вопросу предоставления территории, вплотную прилегающей к народному музею, для религиозного использования. По их итогам 63 участника слушаний высказались против, 34 — за. Заявление подали частное лицо и проектная компания. Инициативная группа, которая в течение последних восьми лет работает над созданием на этом месте мемориального музея оборонительного рубежа «Ижора», считает, что любое строительство помешает планам. «Фонтанка» подробно рассказывала об этой истории.



Комиссия по землепользованию и застройке Фрунзенского района предложила рассмотреть этот вопрос городской комиссии. Член КЗЗ, глава фракции «Партии Роста» в Заксобрании Оксана Дмитриева прокомментировала редакции, что предложил комиссии отказать заявителям, так как заявители не имеют отношения к РПЦ. Кроме того, констатировала она — напротив через дорогу уже началось строительство большого храмового комплекса. В настоящее время там пока стоит временный храм Дмитрия Солунского.

