В Петропавловской крепости после смены директора провели совещание и заявили о необходимости ремонта

Председатель Комитета по культуре Константин Сухенко и новый директор Музея истории Санкт-Петербурга Владимир Кириллов, в январе ушедший с должности вице-губернатора города, провели 16 февраля совещание в Петропавловской крепости. Как сообщили в пресс-службе музея, обсуждалась масштабная реставрация двух крепостей — Петропавловской и «Орешка».
В отношении Петропавловской речь шла о противоаварийных и реставрационных работах. Как удалось выяснить «Фонтанке», стоит задача изыскать средства в размере порядка миллиарда рублей на ближайшие задачи: реставрацию трех аварийных участков гранитного фасада Петропавловской крепости (Государев и Нарышкин бастионы, Иоанновский равелин) и 20 казематов Екатерининской куртины, а также расширение входной зоны Иоанновского равелина (за счет объединения внутренних более мелких помещений).
Еще порядка 76,5 миллиона рублей потребуется на завершение ремонта трех музейных объектов, ввод которых позволит получить более двух тысяч квадратных метров выставочных площадей: речь идет о домах № 11 и № 13, а также эскарповом (наружном) фасаде музеефицированного участка стены Зотова бастиона.
Отдельная стратегическая задача — безотлагательные противоаварийные и восстановительные работы в крепости «Орешек». Провести их планируется в преддверии 700-летия крепости, которое будет отмечаться в 2023 году. По итогам совещания в музее отметили, что «на эти цели планируется рассмотреть возможность выделения федерального софинансирования», а «вся необходимая документация музеем уже подготовлена».
Напомним, предыдущий директор музея, 74-летний Александр Колякин, работавший в музее с 2006 года, написал заявление об отставке 14 января, его сменил Владимир Кириллов.