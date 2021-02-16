В Петропавловской крепости после смены директора провели совещание и заявили о необходимости ремонта

Председатель Комитета по культуре Константин Сухенко и новый директор Музея истории Санкт-Петербурга Владимир Кириллов, в январе ушедший с должности вице-губернатора города, провели 16 февраля совещание в Петропавловской крепости. Как сообщили в пресс-службе музея, обсуждалась масштабная реставрация двух крепостей — Петропавловской и «Орешка».



В отношении Петропавловской речь шла о противоаварийных и реставрационных работах. Как удалось выяснить «Фонтанке», стоит задача изыскать средства в размере порядка миллиарда рублей на ближайшие задачи: реставрацию трех аварийных участков гранитного фасада Петропавловской крепости (Государев и Нарышкин бастионы, Иоанновский равелин) и 20 казематов Екатерининской куртины, а также расширение входной зоны Иоанновского равелина (за счет объединения внутренних более мелких помещений).