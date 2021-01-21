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Экс-вице-губернатор Петербурга Кириллов возглавил Музей истории Санкт-Петербурга

Музей истории Санкт-Петербурга возглавил экс-вице-губернатор Владимир Кириллов. Коллективу музея 21 января его представил вице-губернатор Валерий Пикалёв.

Как отмечает пресс-служба музея, Пикалёв заметил, что у его бывшего коллеги большой профессиональный опыт, ведь он курировал сферу культуры, а также поблагодарил бывшего руководителя Александра Колякина.

74-летний Колякин, работавший в музее с 2006 года, написал заявление об отставке 14 января. Он стал спецпредставителем губернатора по культуре. На следующий день заявление об отставке написал Владимир Кириллов. Он работал в должности вице-губернатора с 2014 года. До этого он возглавлял Росприроднадзор. Место Кириллова в Смольном занял Борис Пиотровский. 20 января его назначение согласовали в Законодательном собрании.

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Комментарии (2)

W Bons
а наш тренер экс и вице-чемпион оруда (с)
sakorol
Каких только должностей не придумают ,, спец представитель,,
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