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Adidas продает бренд Reebok, который пыталась оживить 15 лет

Немецкая фирма спортивной одежды и обуви Adidas собирается продать американский бренд Reebok, чтобы эффективнее конкурировать со своим главным соперником — Nike. Об этом сообщает Reuters 16 февраля.

В компании заявили, что продажа Reebok входит в пятилетнюю программу, которую компания официально представит 10 марта. Adidas купила Reebok еще в 2005 году, но за 15 лет бренд не выдержал внутренней конкуренции с Adidas и потерял свою индивидуальность.

«Reebok и Adidas значительно лучше будут наращивать свой потенциал независимо друг от друга», — заявил главный исполнительный директор Adidas Каспер Рорстед.

В 1980-х годах Reebok была доминирующим производителем спортивной обуви благодаря моделям Pump и Freestyle. Их носила Сигурни Уивер в фильме «Чужие» и музыкант Мик Джаггер. Сейчас кроссовки Reebok во основном известны только тем, кому нравятся кроссфит или бои UFC — там компания выступает главным спонсором.

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Комментарии (8)

kоt-obormot
"Сегодня носишь Адидас, а завтра Родину продашь!"©
hal9000
Да блин Адидас ассоциации уже с гопниками и мигрантами с каказа..что даже захочешь не купишь..три полоски черный костюм ретузы с полосками белыми..чистый гопарь..-опа на сюда иди есть че покурить..и четки так или нож бабочка..и на корточках семечки хык тьфу..сидишь так шалушка вокруг все оплевал..и покрить еще...
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