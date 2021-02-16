Adidas продает бренд Reebok, который пыталась оживить 15 лет

Немецкая фирма спортивной одежды и обуви Adidas собирается продать американский бренд Reebok, чтобы эффективнее конкурировать со своим главным соперником — Nike. Об этом сообщает Reuters 16 февраля.

В компании заявили, что продажа Reebok входит в пятилетнюю программу, которую компания официально представит 10 марта. Adidas купила Reebok еще в 2005 году, но за 15 лет бренд не выдержал внутренней конкуренции с Adidas и потерял свою индивидуальность.

«Reebok и Adidas значительно лучше будут наращивать свой потенциал независимо друг от друга», — заявил главный исполнительный директор Adidas Каспер Рорстед.