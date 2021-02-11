Путин объяснил, почему не прививается от коронавируса. Двухнедельный карантин перед встречей с президентом пока сохранится

Владимир Путин на встрече с главными редакторами российских СМИ накануне рассказал, почему пока не прививается от коронавируса. Об этом 11 февраля пишет «Коммерсантъ».



Вопрос про вакцинацию задал главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков — он спросил, не хочет ли Путин личным примером поддержать прививочную кампанию, ведь «ему так доверяет большинство россиян».



Президент ответил, что «не хочет обезьянничать» и поэтому не будет делать прививку перед камерами. При этом он подчеркнул, что обязательно вакцинируется именно российским «Спутником V». «Он готов привиться, но у него есть прививочный план, в нем есть прививки от гриппа и пневмококка, так что он посоветуется с врачами, когда лучше это сделать, потому что одновременно нельзя», — пишет журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников. И уточняет, что президент может сделать прививку в конце лета — начале осени. А до этого времени для всех встречающихся с Путиным сохранится режим двухнедельного карантина.

