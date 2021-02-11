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Путин объяснил, почему не прививается от коронавируса. Двухнедельный карантин перед встречей с президентом пока сохранится

Владимир Путин на встрече с главными редакторами российских СМИ накануне рассказал, почему пока не прививается от коронавируса. Об этом 11 февраля пишет «Коммерсантъ».

Вопрос про вакцинацию задал главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков — он спросил, не хочет ли Путин личным примером поддержать прививочную кампанию, ведь «ему так доверяет большинство россиян».

Президент ответил, что «не хочет обезьянничать» и поэтому не будет делать прививку перед камерами. При этом он подчеркнул, что обязательно вакцинируется именно российским «Спутником V». «Он готов привиться, но у него есть прививочный план, в нем есть прививки от гриппа и пневмококка, так что он посоветуется с врачами, когда лучше это сделать, потому что одновременно нельзя», — пишет журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников. И уточняет, что президент может сделать прививку в конце лета — начале осени. А до этого времени для всех встречающихся с Путиным сохранится режим двухнедельного карантина.

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Комментарии (14)

Cveta
А не надо вообще публично показывать бесконечно уколы вакцины людям и делать рекламу известным личностям. Никто же публично презервативы от зппп не надевает ...
Павел Павлов
Когда дворец путина узнал чей он он облез. И сбросил даже стяжку с пола.
Mikle776
он завуалированно обозвал лидеров других стран "обезьянами"...
так как многие делали прививки в прямом эфире...
Но тут же есть план по прививкам... причем грипп важнее коронавируса! А почему от гриппа не привили перед началом сезона?
Вроде осенью от гриппа делают...
так что пусть подданные колются и сидят по две недели в карантине, если хотят лицезреть самого президента вблизи...
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