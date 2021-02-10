В Петербурге настолько улучшилась ситуация с коронавирусом, что начнут сворачивать «Ленэкспо». Больницы возвращаются к плановой работе

Госпиталь «Ленэкспо» и ряд других коронавирусных стационаров будут перепрофилированы. В Петербурге разработан график перевода в штатный режим работы, сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.



На данный момент в городе свободны 43 % коек, и стабилизация ситуации с коронавирусом позволяет вернуть часть коечного фонда для лечения плановых пациентов. «При этом будут сохранены все необходимые резервы для оказания помощи петербуржцам с COVID-19», — заявил 10 февраля Эргашев.



План по перепрофилированию уже начали претворять в жизнь. К обычному режиму вернулась Мариинская больница. В стационаре сохранены 92 койки для больных с коронавирусом. Вдвое сокращён коечный фонд для приёма инфекционных пациентов во временном госпитале в «Заре». Для больных с COVID-19 оставлены 300 коек.

