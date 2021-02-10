В Петербурге настолько улучшилась ситуация с коронавирусом, что начнут сворачивать «Ленэкспо». Больницы возвращаются к плановой работе

Госпиталь «Ленэкспо» и ряд других коронавирусных стационаров будут перепрофилированы. В Петербурге разработан график перевода в штатный режим работы, сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.
На данный момент в городе свободны
План по перепрофилированию уже начали претворять в жизнь. К обычному режиму вернулась Мариинская больница. В стационаре сохранены 92 койки для больных с коронавирусом. Вдвое сокращён коечный фонд для приёма инфекционных пациентов во временном госпитале в «Заре». Для больных с COVID-19 оставлены 300 коек.
С 15 февраля возобновят оказание плановой и экстренной помощи перепрофилированные под COVID-19 федеральные стационары — Военно-медицинская академия имени
С 22 февраля к штатному режиму вернутся НИИ фтизиопульмонологии, Городская многопрофильная больница
Окружной научно-клинический центр имени
А с 15 февраля закроется на приём пациентов с коронавирусом 7-й павильон временного инфекционного госпиталя в «Ленэкспо».