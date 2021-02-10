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В Петербурге настолько улучшилась ситуация с коронавирусом, что начнут сворачивать «Ленэкспо». Больницы возвращаются к плановой работе

Госпиталь «Ленэкспо» и ряд других коронавирусных стационаров будут перепрофилированы. В Петербурге разработан график перевода в штатный режим работы, сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

На данный момент в городе свободны 43 % коек, и стабилизация ситуации с коронавирусом позволяет вернуть часть коечного фонда для лечения плановых пациентов. «При этом будут сохранены все необходимые резервы для оказания помощи петербуржцам с COVID-19», — заявил 10 февраля Эргашев.

План по перепрофилированию уже начали претворять в жизнь. К обычному режиму вернулась Мариинская больница. В стационаре сохранены 92 койки для больных с коронавирусом. Вдвое сокращён коечный фонд для приёма инфекционных пациентов во временном госпитале в «Заре». Для больных с COVID-19 оставлены 300 коек.

С 15 февраля возобновят оказание плановой и экстренной помощи перепрофилированные под COVID-19 федеральные стационары — Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова и НМИЦ им. Алмазова (150 коек). К штатной работе вернётся детская городская больница им. Н. Ф. Филатова (198 коек).

С 22 февраля к штатному режиму вернутся НИИ фтизиопульмонологии, Городская многопрофильная больница № 2, клиническая больница святителя Луки, Городская больница № 33, психиатрическая больница № 1 им. П. П. Кащенко.

Окружной научно-клинический центр имени Л. Г. Соколова, больница Петра Великого СЗГМУ им. Мечникова и Александровская больница (281 койка) возобновят оказание плановой помощи с 1 марта.

А с 15 февраля закроется на приём пациентов с коронавирусом 7-й павильон временного инфекционного госпиталя в «Ленэкспо».

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