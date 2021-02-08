Благотворительный фонд «Офицерский обком» выступил с инициативой установки памятника павшим Героям России в сквере Воинов-Освободителей — на Загребском бульваре, между Дунайским проспектом и улицей Димитрова. Как рассказали «Фонтанке» в самом фонде, в настоящее время документы отправлены в комитет по градостроительству и архитектуре, где их рассматривает экспертный совет.

Эскизный проект памятника разработала группа авторов под руководством лауреата Государственной премии России скульптора Антона Иванова, в основу монумента положена фотография фронтового корреспондента Макса Альперта «Комбат» , сделанная в 1942 году. Фигура командира выступает из горизонтальной стелы в виде фотопленки, на которой видны фигуры других бойцов. Первоначально планировалось, что перед скульптурой будет гореть Вечный огонь, но в настоящей версии памятника из-за технической сложности от него отказались в пользу линзы объектива военного фотокорреспондента, запечатлевшего героя.

Проект памятника подразумевает создание площадки вокруг него, вымощенной гранитными плитами и брусчаткой, а также гранитные ступени к пьедесталу. Высота монумента — 7,5 метров, габариты монумента — 10 на 21 метр.



«В настоящее время в России нет мемориала, на котором были бы увековечены имена павших сограждан, награжденных посмертно званием Героя Российской Федерации», — пояснили свою инициативу в благотворительном фонде, добавив, что из 485 человек (по данным на январь) 13 родились, а 17 проходили службу в Петербурге и Ленобласти.



Окончательное название памятника планируется выбрать на открытом конкурсе.



Сквер Воинов-Освободителей получил это имя в декабре 2020 года — после того, как соответствующее постановление правительства Санкт-Петербурга о присвоении наименований безымянным объектам зеленых насаждений подписал губернатор города Александр Беглов.

