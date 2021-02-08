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В Купчино хотят установить памятник павшим Героям России. Авторы предложили проект с фотопленкой и объективом

Благотворительный фонд «Офицерский обком» выступил с инициативой установки памятника павшим Героям России в сквере Воинов-Освободителей — на Загребском бульваре, между Дунайским проспектом и улицей Димитрова. Как рассказали «Фонтанке» в самом фонде, в настоящее время документы отправлены в комитет по градостроительству и архитектуре, где их рассматривает экспертный совет.

Проект памятника Героям России
Проект памятника Героям РоссииФото: с сайта officerobkom.ru

Эскизный проект памятника разработала группа авторов под руководством лауреата Государственной премии России скульптора Антона Иванова, в основу монумента положена фотография фронтового корреспондента Макса Альперта «Комбат», сделанная в 1942 году. Фигура командира выступает из горизонтальной стелы в виде фотопленки, на которой видны фигуры других бойцов. Первоначально планировалось, что перед скульптурой будет гореть Вечный огонь, но в настоящей версии памятника из-за технической сложности от него отказались в пользу линзы объектива военного фотокорреспондента, запечатлевшего героя.

Проект памятника подразумевает создание площадки вокруг него, вымощенной гранитными плитами и брусчаткой, а также гранитные ступени к пьедесталу. Высота монумента — 7,5 метров, габариты монумента — 10 на 21 метр.

«В настоящее время в России нет мемориала, на котором были бы увековечены имена павших сограждан, награжденных посмертно званием Героя Российской Федерации», — пояснили свою инициативу в благотворительном фонде, добавив, что из 485 человек (по данным на январь) 13 родились, а 17 проходили службу в Петербурге и Ленобласти.

Окончательное название памятника планируется выбрать на открытом конкурсе.

Сквер Воинов-Освободителей получил это имя в декабре 2020 года — после того, как соответствующее постановление правительства Санкт-Петербурга о присвоении наименований безымянным объектам зеленых насаждений подписал губернатор города Александр Беглов.

Проект памятника Героям России
Проект памятника Героям РоссииФото: с сайта officerobkom.ru

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Комментарии (6)

265015791
>в основу монумента положена фотография фронтового корреспондента Макса Альперта «Комбат», сделанная в 1942 году.
И все пуговицы застёгнуты, портупея как положено, подстрижен аккуратно, форма чистая и не мятая и бойцы на заднем плане один к одному.
Modest_5e4ce41f7533b
Есть город Козельск. Вот там бы воздвигнуть монумент жертвам мамаевского геноцида, да такой, чтобы десять годовых бюджетов Козельска стоил, не меньше.
260642921
А при чем здесь 1942 год? Официально Герой России, например, убитый в 2016 году турком (бывшим полицейским) дипломат Карлов. Я вообще не вижу связи между ним (не понимаю, какой он подвиг совершил?) и настоящими подвигами многих сражавшихся в Великой Отечественной солдат, огромное количество которых похоронено в братских могилах без всяких наград.

Читая такие новости не могу не удивляться тому, какой винегред в головах у нынешних власть имущих.
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