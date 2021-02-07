FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-9°C/Завтра: -13
75.11р89.89р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

150 человек пропали без вести после схода ледника в Индии. Официально погибших пока десять

В результате схода ледника и наводнения в штате Уттаракханд на севере Индии погибло минимум десять человек, еще 150 пропали без вести, передает 7 февраля телеканал News 18.

Тела первых погибших спасатели извлекли из туннеля на Тапованской плотине — это рабочие, которых стихия застала врасплох. 16 рабочих, заблокированных в тоннеле, удалось спасти.

Ледник сошел с горы Нандаде́ви, второй по высоте в Индии, по горной реке Алакнанда. Это спровоцировало масштабное наводнение, в результате которого разрушены дома, а порядка 150 человек объявлены пропавшими без вести. Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил в социальной сети Twitter, что непрерывно следит за ситуацией в штате Уттаракханд.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний