150 человек пропали без вести после схода ледника в Индии. Официально погибших пока десять

В результате схода ледника и наводнения в штате Уттаракханд на севере Индии погибло минимум десять человек, еще 150 пропали без вести, передает 7 февраля телеканал News 18.

Тела первых погибших спасатели извлекли из туннеля на Тапованской плотине — это рабочие, которых стихия застала врасплох. 16 рабочих, заблокированных в тоннеле, удалось спасти.

Ледник сошел с горы Нандаде́ви, второй по высоте в Индии, по горной реке Алакнанда. Это спровоцировало масштабное наводнение, в результате которого разрушены дома, а порядка 150 человек объявлены пропавшими без вести. Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил в социальной сети Twitter, что непрерывно следит за ситуацией в штате Уттаракханд.