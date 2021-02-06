Петербургские и московские сурки проспали 2 февраля свой праздник. Им-то то. А вокруг — бури эмоций.

Фото: Пресс-служба Московского зоопарка

Вторые выходные подряд в центре Петербурга проходили несогласованные акции в поддержку Алексея Навального.

Уровень насилия вырос с обеих сторон: электрошокеры, петарды, перец и обнаженное табельное — до этой точки градусник нагрелся в воскресенье. «Фонтанка» давала слово тем, кто первый раз принял участие в протестах в Петербурге. На этот раз мы включили микрофон второй стороне и записали монолог сотрудника ОМОН, который принимал участие в обеспечении порядка на обеих акциях.

Что творится под черным шлемом ОМОНа во время протестов: логика приказа, отсутствующий Навальный, пропавшие выходные и угроза жизни. «Фонтанка» спросила, чем сознание человека в оцеплении отзывается на лозунги протестующих.

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»

История с Навальным — это тюрьма навсегда и для него лично, и для других; улицы Минска рискуют стать ещё ближе россиянам; тоталитаризм и СССР дальше — не просто термины из прошлого. Политолог Владимир Пастухов о главном тюремном сроке последних лет и последствиях противостояния «берлинского пациента» с Кремлём.

В Петербурге на уличных мероприятиях, не обязательно протестных и несогласованных, можно увидеть четыре основные категории сотрудников силовых структур. Рассказываем, как их отличить друг от друга, чтобы вы при случае не путали сотрудников полка патрульно-постовой службы полиции с бойцами ОМОНа и другими военнослужащими Росгвардии.

Сколько людей задержали в Петербурге, если мерить в автобусах и заводах? Согласно подсчетам «Фонтанки», всего в ходе трех последних акций в поддержку Алексея Навального в Петербурге было задержано 2 665 человек. Чтобы четко осознать эту цифру, редакция представила ее в понятных любому масштабах.

Среди оказавшихся в автозаке в воскресенье оказалась пятиклассница. 11-летнюю Варю и маму отправили по кабинетам следователей.

За сутки они побывали в одном отделении полиции и в двух управлениях Следственного комитета. После высказывания детского омбудсмена Ленобласти к прогулке девочки (так она объясняет свое присутствие на месте акции) присматриваются под уголовной оптикой.

Про приключения девочки Вари из Токсово в полиции, что школьница знает про Навального и страну, спросил 47news.ru, поговорив с ней на политические темы.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Борис Колоницкий рассказал о том, чем февраль 2021-го не похож на февраль 1917-го. Профессор Европейского университета, который специализируется на истории столетней давности, сумел найти схожие моменты событий той зимы с нынешними процессами, но только в риторике, а не в действиях.

В Петербурге продолжается жизнь с ковидом. Особенно запомнились 2 жизненных истории — одна с хорошим концом, вторая — нет. Сначала — плохая: Врачи Мариинской больницы не спасли 49-летнюю Светлану — у ее десяти детей теперь остался только отец. В январе они потеряли заболевших бабушку и дедушку.

Вторая — с хеппиэндом и мистическим оттенком. Врачи больницы Святого Георгия в Петербурге выписали пациента, который во время осложнений от коронавируса пережил 40-минутную клиническую смерть. Пройдя через ИВЛ, он отправился на амбулаторное лечение. Тимур Галимов тоже не до конца доверял нашей вакцине. Но когда один из создателей платформы, на которой проводится клиническое исследование Sputnik V, посмотрел, как много народа прошли через два волшебных укола, увидел объем собранной информации — уверовал. И рассказал «Фонтанке», почему разработчикам вакцины нет смысла мошенничать и почему врачам в поликлиниках лучше бы поменьше рефлексировать.

Петербург давно справился с нехваткой больничных коек под ковид, но теперь у нас не просто нет мест в клиниках, где должны помогать нуждающимся во всех остальных случаях болезней. Там — давка. Стационары экстренной помощи захлебываются в потоке пациентов. Реанимации перегружены. Досуточная больничная летальность выросла в сравнении с 2019 годом на треть.

Вывод: не болеть хорошо всегда, а сегодня — особенно. Берегите себя.