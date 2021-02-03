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Петербургский «винтаж». Как отличить полицейского от омоновца

Чтобы не путать сотрудников полка патрульно-постовой службы полиции с бойцами ОМОНа и другими военнослужащими Росгвардии, воспользуйтесь инструкцией «Фонтанки».

В Петербурге на уличных мероприятиях, не обязательно протестных и несогласованных, можно увидеть четыре основные категории сотрудников силовых структур. Рассказываем, как их отличить друг от друга.

ОМОН

После реформы 2016 года отряд мобильный особого назначения (ОМОН) вошёл в структуру Росгвардии. Форма у сегодняшних омоновцев, как правило, черного цвета, но шлемы без тонировки. Иногда на затылке наклеены яркие символы, чтобы различать своих. Лица под прозрачными забралами закрывают балаклавы. Нарукавные шевроны — черно-серые. На боку — сумка-аптечка. На спине должна быть нашивка «ОМОН».

На протестных акциях ОМОН чаще всего стоит в оцеплении или не даёт скапливаться крупными группами, «рассекая» толпу.

Курсанты военного института Росгвардии

Это будущие офицеры еще одного подразделения Росгвардии — раньше они назывались внутренними войсками МВД. Курсанты носят зелёный камуфляж. На левом рукаве — нашивки по числу курсов.

Как правило, стоят в оцеплении. Их часто привлекают во время футбольных матчей, крупных городских праздников. Во время протестов в задержаниях участия не принимают.

От экс-ВВ МВД на улице также бывают представлены военнослужащие по призыву и контрактники Северо-Западного округа войск национальной гвардии. Они одеты в синий пиксельный камуфляж. У «срочников» на рукаве хорошо заметны красно-белые шевроны с гербом Росгвардии: двуглавым орлом, держащим два скрещенных меча. Носят шлемы с прозрачным забралом.

Во время протестных акций чаще всего стоят в оцеплении и сцепившись «стенкой» вытесняют протестующих с вверенной им территории.

Сотрудники ППС (полиция)

Главный признак — тонированное или зеркальное забрало шлема. То самое, которое иногда запотевает. Сотрудники одеты в синюю форму двух видов — с красной полосой по бокам и без. Их часто путают с ОМОНом. Отличить можно по цветному шеврону на рукаве с надписями «Полиция» и «МВД», и нашивке «Полиция» на спине.

Во время несогласованных акций именно эта категория сотрудников правоохранительных органов, как правило, осуществляет задержания.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (39)

Sinilga
Дубасили народ все категории.
Oleg_I
Без чит-кодов неинтересно. В Москве вчера работал чит "Брянск. Север". А в Питере какие?
265015791
" 2. Личный состав других ополчений и добровольческих отрядов,
включая личный состав организованных движений сопротивления,
принадлежащих стороне, находящейся в конфликте, и действующих на
их собственной территории или вне ее, даже если эта территория
оккупирована, если эти ополчения и добровольческие отряды, включая организованные движения сопротивления, отвечают нижеследующим условиям:

a) имеют во главе лицо, ответственное за своих подчиненных;
b) имеют определенный и явственно видимый издали отличительный
знак;
c) открыто носят оружие;
d) соблюдают в своих действиях законы и обычаи войны."

Выделяю - " b) имеют определенный и явственно видимый издали отличительный знак;"

Конвенция (I) об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях. Женева, 12 августа 1949 года
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