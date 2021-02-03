В Петербурге на уличных мероприятиях, не обязательно протестных и несогласованных, можно увидеть четыре основные категории сотрудников силовых структур. Рассказываем, как их отличить друг от друга.

ОМОН

После реформы 2016 года отряд мобильный особого назначения (ОМОН) вошёл в структуру Росгвардии. Форма у сегодняшних омоновцев, как правило, черного цвета, но шлемы без тонировки. Иногда на затылке наклеены яркие символы, чтобы различать своих. Лица под прозрачными забралами закрывают балаклавы. Нарукавные шевроны — черно-серые. На боку — сумка-аптечка. На спине должна быть нашивка «ОМОН».

На протестных акциях ОМОН чаще всего стоит в оцеплении или не даёт скапливаться крупными группами, «рассекая» толпу. Курсанты военного института Росгвардии Это будущие офицеры еще одного подразделения Росгвардии — раньше они назывались внутренними войсками МВД. Курсанты носят зелёный камуфляж. На левом рукаве — нашивки по числу курсов.

Как правило, стоят в оцеплении. Их часто привлекают во время футбольных матчей, крупных городских праздников. Во время протестов в задержаниях участия не принимают. От экс-ВВ МВД на улице также бывают представлены военнослужащие по призыву и контрактники Северо-Западного округа войск национальной гвардии. Они одеты в синий пиксельный камуфляж. У «срочников» на рукаве хорошо заметны красно-белые шевроны с гербом Росгвардии: двуглавым орлом, держащим два скрещенных меча. Носят шлемы с прозрачным забралом.

Во время протестных акций чаще всего стоят в оцеплении и сцепившись «стенкой» вытесняют протестующих с вверенной им территории.

Сотрудники ППС (полиция)



Главный признак — тонированное или зеркальное забрало шлема. То самое, которое иногда запотевает. Сотрудники одеты в синюю форму двух видов — с красной полосой по бокам и без. Их часто путают с ОМОНом. Отличить можно по цветному шеврону на рукаве с надписями «Полиция» и «МВД», и нашивке «Полиция» на спине.