Жители Петербурга стали свидетелями высокой концентрации богатства и роскоши в самом центре города. Шесть гружённых «Ягуарами» эвакуаторов были замечены 5 февраля на Дворцовой площади. Видеозапись появилась в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».



Судя по опубликованным кадрам, сверкающие в лучах февральского солнца автомобили спустить на землю не дали сотрудники ГИБДД, которые ежедневно несут свою службу около Зимнего дворца. Дорожные полицейские потребовали убрать машины через громкоговоритель. Кому они принадлежат и зачем их привезли на главную городскую площадь, авторы ролика не уточнили.