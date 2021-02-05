Жители Петербурга стали свидетелями высокой концентрации богатства и роскоши в самом центре города. Шесть гружённых «Ягуарами» эвакуаторов были замечены 5 февраля на Дворцовой площади. Видеозапись появилась в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».
Судя по опубликованным кадрам, сверкающие в лучах февральского солнца автомобили спустить на землю не дали сотрудники ГИБДД, которые ежедневно несут свою службу около Зимнего дворца. Дорожные полицейские потребовали убрать машины через громкоговоритель. Кому они принадлежат и зачем их привезли на главную городскую площадь, авторы ролика не уточнили.
В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что несколько эвакуаторов с «Ягуарами» минувшим днём предприняли попытку выгрузить их у Дворцовой площади для проведения фотосессии. Однако их попытку пресекли дежурившие на месте сотрудники ГИБДД из-за отсутствия разрешения.
Петербуржцы редко проходят мимо дорогих автомобилей без камеры в руках. В преддверии новогодних каникул горожане заметили на городских дорогах «праздничный» «Роллс-Ройс» и сняли его на видео. Оказалось, что автопробег по зимним магистралям устроил блогер, входящий в пятёрку самых популярных ведущих YouTube-каналов на автомобильную тематику.