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Полицейские не дали высадиться десанту «Ягуаров» на Дворцовой площади

Жители Петербурга стали свидетелями высокой концентрации богатства и роскоши в самом центре города. Шесть гружённых «Ягуарами» эвакуаторов были замечены 5 февраля на Дворцовой площади. Видеозапись появилась в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Судя по опубликованным кадрам, сверкающие в лучах февральского солнца автомобили спустить на землю не дали сотрудники ГИБДД, которые ежедневно несут свою службу около Зимнего дворца. Дорожные полицейские потребовали убрать машины через громкоговоритель. Кому они принадлежат и зачем их привезли на главную городскую площадь, авторы ролика не уточнили.

В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что несколько эвакуаторов с «Ягуарами» минувшим днём предприняли попытку выгрузить их у Дворцовой площади для проведения фотосессии. Однако их попытку пресекли дежурившие на месте сотрудники ГИБДД из-за отсутствия разрешения.

Петербуржцы редко проходят мимо дорогих автомобилей без камеры в руках. В преддверии новогодних каникул горожане заметили на городских дорогах «праздничный» «Роллс-Ройс» и сняли его на видео. Оказалось, что автопробег по зимним магистралям устроил блогер, входящий в пятёрку самых популярных ведущих YouTube-каналов на автомобильную тематику.

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Комментарии (27)

Mash
Ну так себе роскошь... не первой свежести
RemyMartin
Не такой уж и дорогой этот ягуар.
kоt-obormot
Лучше бы туалетных ершиков завезли, нехай местные бесноватые позырили, где их пенсия.
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