Петербургские автомобилисты заметили на городских дорогах Rolls-Royce, который привлекал внимание «новогодним» оформлением. Видеозапись они прислали в редакцию «Фонтанки» 29 декабря.

Дорогой автомобиль, оформленный яркими надписями и рисунками, был замечен минувшим днём на Приморском проспекте, в районе станции метро «Чёрная речка». Его сопровождали операторы, которые находились в отдельной машине, поэтому петербуржцы предположили, что стали свидетелями съёмок нового выпуска популярного петербургского автоблогера, известного под ником AcademeG.

Как удалось выяснить «Фонтанке», Rolls-Royce действительно принадлежит петербургскому автоблогеру, но другому, а именно — автору YouTube-канала Bulkin (Саня Булкин). Фотографии такого же автомобиля с госномерами, как и в ролике горожан, опубликованы на его странице в социальной сети Instagram. О покупке машины он писал в середине декабря этого года. Согласно данным каталогов, она может стоить до 40 млн рублей.



В своих Stories он также опубликовал анонс предстоящего выпуска с участием Rolls-Royce, отметив, что подписчики смогут его увидеть уже в будущем году.



По данным «Медиалогии», по состоянию на январь 2020 года Bulkin занимает пятое место в рейтинге Топ-20 автоблогеров, ведущих YouTube-каналы. Упомянутый выше AcademeG возглавляет этот список, следует из информации компании.

