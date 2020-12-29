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Петербуржцы заметили на городских дорогах «новогодний» Rolls-Royce. Дорогой покупкой хвастался автоблогер

Петербургские автомобилисты заметили на городских дорогах Rolls-Royce, который привлекал внимание «новогодним» оформлением. Видеозапись они прислали в редакцию «Фонтанки» 29 декабря.

Дорогой автомобиль, оформленный яркими надписями и рисунками, был замечен минувшим днём на Приморском проспекте, в районе станции метро «Чёрная речка». Его сопровождали операторы, которые находились в отдельной машине, поэтому петербуржцы предположили, что стали свидетелями съёмок нового выпуска популярного петербургского автоблогера, известного под ником AcademeG.

Фото: инстаграм bulkinspb
Фото: инстаграм bulkinspb

Как удалось выяснить «Фонтанке», Rolls-Royce действительно принадлежит петербургскому автоблогеру, но другому, а именно — автору YouTube-канала Bulkin (Саня Булкин). Фотографии такого же автомобиля с госномерами, как и в ролике горожан, опубликованы на его странице в социальной сети Instagram. О покупке машины он писал в середине декабря этого года. Согласно данным каталогов, она может стоить до 40 млн рублей.

В своих Stories он также опубликовал анонс предстоящего выпуска с участием Rolls-Royce, отметив, что подписчики смогут его увидеть уже в будущем году.

По данным «Медиалогии», по состоянию на январь 2020 года Bulkin занимает пятое место в рейтинге Топ-20 автоблогеров, ведущих YouTube-каналы. Упомянутый выше AcademeG возглавляет этот список, следует из информации компании.

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Комментарии (7)

муматор
а чё новогоднего? Письмена на уровне пещерного человека. И сколько фонтани занесли, чтобы она пропиарила этого субъекта?
AceMentura
Заметка на уровне федеральных СМИ, причем "уровень" это не комплимент. К слову, Булкин взял бу роллс, так что ни о каких 40 млн и речи быть не может. Даже о 10
vic_5e4cd1938d1a8
О чём текст?
"Ф.", что сказать-то хотели?
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