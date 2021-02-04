Фонарный столб пал жертвой ДТП в Невском районе вечером 4 февраля. Это уже вторая авария со столбом в Петербурге за день.
Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Евгения, на Шлиссельбургском проспекте, в районе дома 39, автомобиль Toyota Land Cruiser вылетел с дороги и врезался в фонарный столб, свалив его. У внедорожника значительно повреждена передняя часть. О пострадавших не сообщается.
Движение на Шлиссельбургском проспекте, по данным «Яндекс.Пробки», сильно затруднено в сторону Металлостроя, но вряд ли авария сильно повлияла на дорожную ситуацию. В целом дороги Петербурга сейчас загружены на семь баллов. Это на один балл больше, чем обычно в это время в четверг.
Утром на Трамвайном проспекте в фонарный столб врезался легковой автомобиль каршерингового сервиса. Тогда опора освещения устояла, и досталось только машине. В вечернем ДТП автомобилисты «отыгрались».