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Land Cruiser снес столб на Шлиссельбургском проспекте. Счет дня — 1:1

Фонарный столб пал жертвой ДТП в Невском районе вечером 4 февраля. Это уже вторая авария со столбом в Петербурге за день.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Евгения, на Шлиссельбургском проспекте, в районе дома 39, автомобиль Toyota Land Cruiser вылетел с дороги и врезался в фонарный столб, свалив его. У внедорожника значительно повреждена передняя часть. О пострадавших не сообщается.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Движение на Шлиссельбургском проспекте, по данным «Яндекс.Пробки», сильно затруднено в сторону Металлостроя, но вряд ли авария сильно повлияла на дорожную ситуацию. В целом дороги Петербурга сейчас загружены на семь баллов. Это на один балл больше, чем обычно в это время в четверг.

Утром на Трамвайном проспекте в фонарный столб врезался легковой автомобиль каршерингового сервиса. Тогда опора освещения устояла, и досталось только машине. В вечернем ДТП автомобилисты «отыгрались».

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