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Сотрудника Балтийской таможни подозревают в шпионаже. Он подглядывал за коллегами и подслушивал их разговоры

Старший государственный таможенный инспектор отдела специальных процедур Шкиперского поста Балтийской таможни СЗТУ ФТС России подозревается в шпионаже. Возбуждено уголовное дело. Об этом 4 февраля сообщает Северо-Западное транспортное управление СКР.

Следствие выявило, что в ноябре 2019 года сотрудник таможни установил в одном из кабинетов аудиоколонку со скрытыми камерой и микрофоном. В декабре повторил тот же трюк с другим помещением. Технику он закрепил под потолком, подключив при помощи кабелей к компьютерам. Далее он неоднократно просматривал и прослушивал записи.

«В ходе обследования иных помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств указанного таможенного поста изготовленные и установленные мужчиной специальные технические средства обнаружены и изъяты сотрудниками СПК СЗТУ ФТС России», — сообщает пресс-служба транспортного СК.

Расследование дела, возбуждённого по статье об использовании специальных техсредств для негласного получения информации, продолжается.

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Комментарии (2)

artistdmisha
Тот случай, когда сотрудники СПК хотели установить свои, но наткнулись на чужие 😆 Таможенник боялся провокации и поэтому установил их для своей же безопасности.
alpi
Наверняка страховался, ну и не мудрено.. где работал то))
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