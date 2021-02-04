Сотрудника Балтийской таможни подозревают в шпионаже. Он подглядывал за коллегами и подслушивал их разговоры

Старший государственный таможенный инспектор отдела специальных процедур Шкиперского поста Балтийской таможни СЗТУ ФТС России подозревается в шпионаже. Возбуждено уголовное дело. Об этом 4 февраля сообщает Северо-Западное транспортное управление СКР.
Следствие выявило, что в ноябре 2019 года сотрудник таможни установил в одном из кабинетов аудиоколонку со скрытыми камерой и микрофоном. В декабре повторил тот же трюк с другим помещением. Технику он закрепил под потолком, подключив при помощи кабелей к компьютерам. Далее он неоднократно просматривал и прослушивал записи.
«В ходе обследования иных помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств указанного таможенного поста изготовленные и установленные мужчиной специальные технические средства обнаружены и изъяты сотрудниками СПК СЗТУ ФТС России», — сообщает пресс-служба транспортного СК.
Расследование дела, возбуждённого по статье об использовании специальных техсредств для негласного получения информации, продолжается.