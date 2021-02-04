Московского школьника арестовали на семь суток из-за участия в протестной акции

Тимирязевский суд Москвы на семь суток арестовал 18-летнего юношу из-за участия в столичных протестах. Об этом 3 февраля со ссылкой на пресс-секретаря судебной инстанции Марию Прохорычеву сообщает РИА Новости.



«Совершеннолетний гражданин 2003 года рождения (18 лет ему исполнилось 18 января) признан судом виновным в совершении правонарушения, предусмотренного КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 7 суток», — рассказала собеседница агентства.



«МБХ Медиа» со ссылкой на координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова уточняет, что арестованный – школьник. В суде РИА Новости не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию.

