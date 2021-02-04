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Московского школьника арестовали на семь суток из-за участия в протестной акции

Тимирязевский суд Москвы на семь суток арестовал 18-летнего юношу из-за участия в столичных протестах. Об этом 3 февраля со ссылкой на пресс-секретаря судебной инстанции Марию Прохорычеву сообщает РИА Новости.

«Совершеннолетний гражданин 2003 года рождения (18 лет ему исполнилось 18 января) признан судом виновным в совершении правонарушения, предусмотренного КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 7 суток», — рассказала собеседница агентства.

«МБХ Медиа» со ссылкой на координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова уточняет, что арестованный – школьник. В суде РИА Новости не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Как ранее сообщали представители уполномоченного по правам ребёнка при президенте России Анны Кузнецовой, по итогам первого протеста, прошедшего 23 января, в городах страны было задержано более трёхсот несовершеннолетних участников, из которых 70 – в Москве, 30 – в Петербурге. Этому предшествовало появление протестной повестки в «детской» соцсети TikTok.

После от участия в несогласованных мероприятиях школьников, а также их родителей ещё раз предостерегли в МВД РФ. В Северной столице с отдельным заявлением выступила детский омбудсмен Анна Митянина. По итогам второй несанкционированной акции, состоявшейся 31 января, её коллега Кузнецова констатировала, что несовершеннолетних среди задержанных стало меньше.

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Комментарии (20)

Djnyana
Это же настолько.. с одной стороны - смешно, с другой - нелепо! ) Мало информации..)
Сlimber
Конечно, не совсем понятно, что эта здоровенная детина делает в школе, но закон один для всех. Жаль что мало дали. Надо было 15 суток дать. Пусть хоть пользу какую-то обществу приносит.
alexadmin
Торо оказался в тюрьме, потому что не платил налогов, которые должны были пойти на финансирование Мексиканской войны. Он был против войны. И Эмерсон пришел к нему в тюрьму на свидание. «Генри, — сказал он, — почему ты здесь?» И Торо ответил: «Ралф, почему ты не здесь?» (q)
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