Московского школьника арестовали на семь суток из-за участия в протестной акции

Тимирязевский суд Москвы на семь суток арестовал 18-летнего юношу из-за участия в столичных протестах. Об этом 3 февраля со ссылкой на пресс-секретаря судебной инстанции Марию Прохорычеву сообщает РИА Новости.
«Совершеннолетний гражданин 2003 года рождения (18 лет ему исполнилось 18 января) признан судом виновным в совершении правонарушения, предусмотренного КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 7 суток», — рассказала собеседница агентства.
«МБХ Медиа» со ссылкой на координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова уточняет, что арестованный – школьник. В суде РИА Новости не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию.
Как ранее сообщали представители уполномоченного по правам ребёнка при президенте России Анны Кузнецовой, по итогам первого протеста, прошедшего 23 января, в городах страны было задержано более трёхсот несовершеннолетних участников, из которых 70 – в Москве, 30 – в Петербурге. Этому предшествовало появление протестной повестки в «детской» соцсети TikTok.
После от участия в несогласованных мероприятиях школьников, а также их родителей ещё раз предостерегли в МВД РФ. В Северной столице с отдельным заявлением выступила детский омбудсмен Анна Митянина. По итогам второй несанкционированной акции, состоявшейся 31 января, её коллега Кузнецова констатировала, что несовершеннолетних среди задержанных стало меньше.