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Координатора петербургской «Весны» арестовали на семь суток второй раз подряд. В суд его привезли из спецприёмника

В Петербурге из-за нарушения правил организации либо проведения публичного мероприятия (ч. 2 с. 20.2 КоАП РФ) на семь суток арестовали координатора движения «Весна» Валентина Хорошенина. Об этом 3 февраля «Фонтанке» сообщили в Объединённой пресс-службе судов Петербурга.

В зал Куйбышевского райсуда его доставили из спецприёмника, где он отбывал недельный арест по той же административной статье, уточняют его сторонники в своем Telegram-канале. «Сегодня прошёл суд у нашего координатора Валентина Хорошенина. Туда его привезли прямо из спецприёмника, где он отбывал недельный арест за «организацию несанкционированного собрания граждан» 23 января. <…> Это второй административный арест подряд. Мы считаем решение суда необоснованным и несправедливым», — говорится в сообщении, опубликованном на канале петербургской «Весны».

Петербургские суды вторую неделю подряд рассматривают материалы, поступающие на задержанных в ходе протестных акций 23 и 31 января, а теперь и 2 февраля, когда оппозиционеру Алексею Навальному заменили условный срок на реальный.

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Комментарии (2)

Mikle776
скорее всего какие то постановления потом будут отменены, возможно уже в ЕСПЧ, России придется платить компенсации из бюджета страны... Но это же неважно! главное всех запугать и показать кто в доме хозяин!
265046383
пора слово на 3 буквы заменять на "цирк", т.к. настоящим правосудием как-то не пахнет, зато попахивает чем-то очень неприятным....
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