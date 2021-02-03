Координатора петербургской «Весны» арестовали на семь суток второй раз подряд. В суд его привезли из спецприёмника

В Петербурге из-за нарушения правил организации либо проведения публичного мероприятия (ч. 2 с. 20.2 КоАП РФ) на семь суток арестовали координатора движения «Весна» Валентина Хорошенина. Об этом 3 февраля «Фонтанке» сообщили в Объединённой пресс-службе судов Петербурга.



В зал Куйбышевского райсуда его доставили из спецприёмника, где он отбывал недельный арест по той же административной статье, уточняют его сторонники в своем Telegram-канале. «Сегодня прошёл суд у нашего координатора Валентина Хорошенина. Туда его привезли прямо из спецприёмника, где он отбывал недельный арест за «организацию несанкционированного собрания граждан» 23 января. <…> Это второй административный арест подряд. Мы считаем решение суда необоснованным и несправедливым», — говорится в сообщении, опубликованном на канале петербургской «Весны».

