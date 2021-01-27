Координатора петербургской «Весны» арестовали на семь суток за призыв идти на митинг во «ВКонтакте»

Координатор движения «Весна» в Петербурге Валентин Хорошенин получил семь суток ареста за призыв выйти на митинг в поддержку Алексея Навального. Об этом 27 января сообщает объединённая пресс-служба городских судов.



Хорошенин и его защитник пояснили суду, что, оказывается, координатор «Весны» не знал, что мероприятие не согласовано.

Напомним, Валентин Хорошенин разместил пост с призывом отправиться гулять на Сенатскую площадь на своей странице. На него откликнулись около 500 человек.

23 января в российских городах прошли несогласованные акции протеста в поддержку арестованного основателя ФБК Алексея Навального. В Петербурге, по данным «ОВД-Инфо», задержали больше 500 человек. Некоторые из них уже привлечены к административной ответственности. Уголовные дела после протестов возбудили МВД и СК.