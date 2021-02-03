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Петербургская погода делает вдох перед прыжком в мороз

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Сегодня погода Петербурга как будто замрёт перед прыжком в мороз. Днём будет всего минус 3, а уже завтра — сразу на 5 градусов холоднее.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 февраля в городе будет облачно, небольшой, местами умеренный снег, ветер умеренный, атмосферное давление понижается. Температура воздуха ночью опускалась до минус 4–6 градусов, днём составит минус 2–4. На дорогах гололедица.

В этот день в Петербурге, согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, чаще всего бывает паcмурно, от минус 13 до 0 градусов. Самое холодное 3 февраля зафиксировано в 1966 году, минус 34, а самое тёплое — в 2002 году, плюс 5 градусов, напоминает «Яндекс».

В ближайшие пару дней облачность, небольшой снег и гололедица сохранятся, а вот температура поменяется: уже завтра ночью до минус 11, днём 7–9 градусов, а в пятницу до 15 градусов мороза ночью и 10–12 днём.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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Комментарии (2)

polinmole
Даже Суворовский не чистят. Про тротуары молчу. Видимо, снег шёл всю ночь. Наш уникальный губернатор даже уборочную технику использует не по назначению.
265031836
Сегодня та погода, которая идеальна для покатушек на борде. Гоу на Игору
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