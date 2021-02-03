Сегодня погода Петербурга как будто замрёт перед прыжком в мороз. Днём будет всего минус 3, а уже завтра — сразу на 5 градусов холоднее.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 февраля в городе будет облачно, небольшой, местами умеренный снег, ветер умеренный, атмосферное давление понижается. Температура воздуха ночью опускалась до минус 4–6 градусов, днём составит минус 2–4. На дорогах гололедица.

В этот день в Петербурге, согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, чаще всего бывает паcмурно, от минус 13 до 0 градусов. Самое холодное 3 февраля зафиксировано в 1966 году, минус 34, а самое тёплое — в 2002 году, плюс 5 градусов, напоминает «Яндекс».