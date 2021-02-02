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Две маршрутки не поделили перекресток на Здоровцева. Пострадали три пенсионерки

Трем пассажиркам потребовалась помощь медиков после столкновения двух маршруток в Красносельском районе Петербурга днем 2 февраля. Автобусы не поделили перекресток.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 12:35 у дома 21 по улице Здоровцева, на пересечении с проспектом Ветеранов, столкнулись два автобуса ПАЗ. В результате в маршрутках пострадали три женщины: две в возрасти 68 лет и одна 65 лет. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

«Похоже, водитель 165-й не посмотрел, когда поворачивал налево», — отмечают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

По факту произошедшего ведется проверка.

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