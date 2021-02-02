Курсантка Университета МВД заявила об угрозах с ножом из-за полицейской формы. СК проверяет, не преувеличивает ли она

Сотрудники полиции и СК Красносельского района проверяют заявление 20-летней курсантки Университета МВД о нападении и угрозах в Полежаевском парке.
Как стало известно «Фонтанке» 2 февраля, накануне около 19 часов в полицию района обратилась 20-летняя уроженка города Орёл, ныне курсантка Университета МВД. По её словам, в районе 18 часов, когда она в форме шла через парк от остановки на Петергофском шоссе в сторону ЖК «Солнечный город», к ней подошли двое мужчин. Они, по словам будущего сотрудника полиции, спросили, не боится ли она ходить в форме, когда «ваши наших на митинге бьют». И якобы вытащили нож. После этого мужчины ушли, не причинив курсантке никаких повреждений.
Описание в исполнении будущего оперативника оказалось скудным — на вид лет 30, в масках, без акцента.
Проверку проводит районный отдел Следственного комитета. По предварительной информации, ведется не только розыск мужчин, которых описала курсантка, но и тщательно проверяются её слова — не преувеличила ли девушка. Стопроцентных доказательств нападения у силовиков нет — в месте, где по словам заявительницы к ней подошли с угрозами, нет видеокамер.