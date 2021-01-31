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Президент Чехии: Ситуация с Навальным — это балаган

Глубинные мотивы поведения оппозиционера Алексея Навального раскрыл чешский президент Милош Земан. Выступая 31 января по радио Frekvence 1, он заявил, что Навальный националист и просто мечтает занять место Путина.

«Ситуация с этим Навальным — это попросту балаган. Его выдают за борца за демократию. Но я прочитал <…>, что он, во-первых, поддержал аннексию Крыма, во-вторых, участвовал в целом ряде националистических шествий, а в-третьих, поддерживал сталинские депортации, например чеченцев. Ну, и еще нашлось бы несколько других дел», — цитирует РИА Новости Земана.

По его мнению, Навальный надо считать националистом.

«Так что это за борец за демократию? Думаю, что это российский националист. Ничего против этого не имею. Но он не должен был бы делать вид, что относится к тем политикам, которые против режима Путина. Он лишь только против Путина. А это весьма большая разница. Возможно, потому, что он сам хотел бы быть на его [Путина] месте», — считает Земан.

После несанкционированных акций 23 января глава МИД Чехии Томаш Петршичек осудил задержание участников и арест Навального. 31 января на фоне новых митингов в России Петршичек написал в Twitter, что подавлением оппозиции и свободы слова власти РФ нарушают свои международные обязательства о правах человека, и Чехия поднимет в ЕС вопрос о новых санкциях.

Федеральная служба исполнения наказаний в середине января подала иск в московский суд о замене условного срока Навальному на реальный. В ведомстве пообещали предпринять «все действия» для его задержания. После возращения в РФ суд арестовал оппозиционера на 30 суток за нарушения испытательного срока по «Делу Ив Роше».

Алексей Навальный в 2014 году осуждён условно на 3,5 года с пятью годами испытательного срока за мошенническое хищение средств компании «Ив Роше».

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Комментарии (33)

Капитан Очевидность2
либерал-демократ-националист?
mynine
Какая сейчас нафиг разница кто там Навальный по мнению кого-то.

Никаких преступлений по российским (и тем более европейским) законам он не нарушал и находиться в заключении не может. Он должен быть выпущен, а дальше уже граждане России сами будут разбираться кто чего сказал, сделал, достоин или недостоин быть кем-то.
260843741
Балаган или нет, это уже наше дело. Не все, кто выходит, поддерживает именно Навального. Просто ну сколько можно? Почему бизнес-центры и торговые комплексы строятся активнее, чем садики и школы? Почему чтобы попасть на прием к специалисту в поликлинике, надо ждать две недели не в последнюю очередь потому, что ЖК налепили, а больниц и поликлиник нет? Почему у нас платят пособия на детей выборочно, бизнес поддерживают так, что впору закрываться, устроен масочный балаган, а в качестве лечения предлагают парацетамол и арбидол? Почему заморожены накопительные части пенсии, индексации работающим пенсионерам? Да у нас столько вопросов к власти, что никаких прямых линий и пресс-конференций не хватит.
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