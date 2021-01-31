Президент Чехии: Ситуация с Навальным — это балаган

«Ситуация с этим Навальным — это попросту балаган. Его выдают за борца за демократию. Но я прочитал <…>, что он, во-первых, поддержал аннексию Крыма, во-вторых, участвовал в целом ряде националистических шествий, а в-третьих, поддерживал сталинские депортации, например чеченцев. Ну, и еще нашлось бы несколько других дел», — цитирует РИА Новости Земана.

Глубинные мотивы поведения оппозиционера Алексея Навального раскрыл чешский президент Милош Земан. Выступая 31 января по радио Frekvence 1, он заявил, что Навальный националист и просто мечтает занять место Путина.

По его мнению, Навальный надо считать националистом.

«Так что это за борец за демократию? Думаю, что это российский националист. Ничего против этого не имею. Но он не должен был бы делать вид, что относится к тем политикам, которые против режима Путина. Он лишь только против Путина. А это весьма большая разница. Возможно, потому, что он сам хотел бы быть на его [Путина] месте», — считает Земан.

После несанкционированных акций 23 января глава МИД Чехии Томаш Петршичек осудил задержание участников и арест Навального. 31 января на фоне новых митингов в России Петршичек написал в Twitter, что подавлением оппозиции и свободы слова власти РФ нарушают свои международные обязательства о правах человека, и Чехия поднимет в ЕС вопрос о новых санкциях.