Hyundai строит в Петербурге ещё один завод, производственный корпус уже готов

В Петербурге планируется реализовать второй крупнейший инвестиционный проект ООО «Хёндэ Виа Рус» — завод по производству автомобильных двигателей внутреннего сгорания. Об этом 31 января сообщает пресс-служба городского Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

Производственный корпус уже построен, теперь компания займётся его оборудованием. Предполагаемые инвестиции — около 16,0 млрд рублей.

Сотрудничество Санкт-Петербурга с ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» 2010 года. В 2020 году на заводе было выпущено 220 тысяч автомобилей. Каждый седьмой автомобиль в России производится компанией «Хёндэ». ООО «ХММР» обладает высоким уровнем локализации производства — 47%, это самый высокий показатель среди всех автопроизводителей, расположенных в Петербурге. Поставщики компонентов — корейские инвесторы — разместили производства в Северо-Западном регионе. Кроме того, компания сотрудничает с российскими компаниями.