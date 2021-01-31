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Hyundai строит в Петербурге ещё один завод, производственный корпус уже готов

В Петербурге планируется реализовать второй крупнейший инвестиционный проект ООО «Хёндэ Виа Рус» — завод по производству автомобильных двигателей внутреннего сгорания. Об этом 31 января сообщает пресс-служба городского Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

Производственный корпус уже построен, теперь компания займётся его оборудованием. Предполагаемые инвестиции — около 16,0 млрд рублей.

Сотрудничество Санкт-Петербурга с ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» 2010 года. В 2020 году на заводе было выпущено 220 тысяч автомобилей. Каждый седьмой автомобиль в России производится компанией «Хёндэ». ООО «ХММР» обладает высоким уровнем локализации производства — 47%, это самый высокий показатель среди всех автопроизводителей, расположенных в Петербурге. Поставщики компонентов — корейские инвесторы — разместили производства в Северо-Западном регионе. Кроме того, компания сотрудничает с российскими компаниями.

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Комментарии (3)

260567431
Дайте угадаю, сотрудников завода мы сегодня на улицах и площадях не встретили?
260746281
сейчас движки на хммр везут в собранном виде, после постройки завода будут везти в расыпуху и собирать тут
265047940
Это, во-первых, скорее расширение существующего завода, чем "новый проект" - корпус на соседнем участке! А в-вторых, почему это новость, если давно известно и уже построено?
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