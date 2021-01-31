После проверки открыты две станции метро в центре Петербурга

Станции метро «Пушкинская» и «Звенигородская» открыты в 15:37, они работают в обычном режиме. Об этом сообщает «Комтранс».

Их проверяли из-за бесхозных предметов в 12:49. По этой же причине в 13:39 закрыли Гостиный двор.



Также открыта «Чернышевская», где в 11:45 выдавило стекла потоком воздуха. В происшествии никто не пострадал. Случившееся стало поводом для проверки других вестибюлей городской подземки.

С самого утра 31 января движение транспорта в центре Петербурга закрыто, центральные станции метро тоже, наземный общественный транспорт идёт в обход.

