Количество свободных коек в Петербурге увеличилось до 4944 — это 39,4% от общего коечного фонда под COVID-19 и пневмонии. Об этом 30 января сообщает пресс-служба Смольного со ссылкой на данные межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса. Всего в городе развёрнуто 12 538 коек для приема ковидных пациентов.
Количество больных с коронавирусом, за сутки обратившихся за медпомощью, 30 января составило 1314 человек — это на 56,95% меньше, чем неделю назад. Число госпитализаций за сутки снизилось на 18,49% — с 611 на 23 января до 498 на 30 января.
«Срез данных мониторинга эпидемиологического процесса подтверждает общий тренд на снижение темпов распространения эпидемии. Наиболее значимо снизились по сравнению с прошлой субботой регистрация новых случаев COVID-19 в медицинских организациях и суточное количество госпитализированных пациентов с новой коронавирусной инфекцией и пневмониями», — отмечается в сообщении.
Набирает темпы вакцинация от коронавируса. За сутки в Петербурге первую дозу получили 5 826 человек, вторую 1 459, за всё время привились 61 894 человека, из них 11 150 полностью закончили цикл вакцинации. Нарастающий итог поступившей в город вакцины — 105 242 комплекта. Вакцина ежедневно распределяется по пунктам вакцинации, неизрасходованный остаток в поликлиниках, по данным на субботу, — 43 348 комплектов. В прививочной кампании участвуют 99 пунктов на базе медицинских организаций, ведётся работа по увеличению их пропускной способности.
Напомним, сегодня губернатор города Александр Беглов рассказал, что город в общей сложности получил более 105 тысяч доз вакцины.