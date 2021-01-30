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Число ковидных больных, обратившихся за медпомощью, за неделю в Петербурге упало на 57%

Количество свободных коек в Петербурге увеличилось до 4944 — это 39,4% от общего коечного фонда под COVID-19 и пневмонии. Об этом 30 января сообщает пресс-служба Смольного со ссылкой на данные межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса. Всего в городе развёрнуто 12 538 коек для приема ковидных пациентов.

Количество больных с коронавирусом, за сутки обратившихся за медпомощью, 30 января составило 1314 человек — это на 56,95% меньше, чем неделю назад. Число госпитализаций за сутки снизилось на 18,49% — с 611 на 23 января до 498 на 30 января.

Скриншот из&nbsp;информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 на 30 января 2021 года, подготовленной межведомственным городским координационным советом по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции.&nbsp;
Скриншот из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 на 30 января 2021 года, подготовленной межведомственным городским координационным советом по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции. 

«Срез данных мониторинга эпидемиологического процесса подтверждает общий тренд на снижение темпов распространения эпидемии. Наиболее значимо снизились по сравнению с прошлой субботой регистрация новых случаев COVID-19 в медицинских организациях и суточное количество госпитализированных пациентов с новой коронавирусной инфекцией и пневмониями», — отмечается в сообщении.

Набирает темпы вакцинация от коронавируса. За сутки в Петербурге первую дозу получили 5 826 человек, вторую 1 459, за всё время привились 61 894 человека, из них 11 150 полностью закончили цикл вакцинации. Нарастающий итог поступившей в город вакцины — 105 242 комплекта. Вакцина ежедневно распределяется по пунктам вакцинации, неизрасходованный остаток в поликлиниках, по данным на субботу, — 43 348 комплектов. В прививочной кампании участвуют 99 пунктов на базе медицинских организаций, ведётся работа по увеличению их пропускной способности.

Напомним, сегодня губернатор города Александр Беглов рассказал, что город в общей сложности получил более 105 тысяч доз вакцины.

Скриншот из&nbsp;информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 на 30 января 2021 года, подготовленной межведомственным городским координационным советом по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции.&nbsp;
Скриншот из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 на 30 января 2021 года, подготовленной межведомственным городским координационным советом по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции. 

28 января Смольный отчитался о 7 тысячах вакцинированных за сутки. При этом поставки препарата в город идут не столь высокими темпами, как планировалось изначально. 21 января в Смольном говорили о поставках 150 тысяч доз до конца января, хотя до этого губернатор Беглов заявлял о 500 тысячах.

По данным на 30 января, число новых случаев заражения COVID-19, зафиксированных в Петербурге за последние сутки, выросло, город вышел на первое место по стране.

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Комментарии (13)

Piter Russo
Мои друзья работающие в красной зоне говорят что по городу есть рост инфекционных кишечных заболеваний - и в кале заболевших ковид. При этом пцр-тест отрицательный, кт-чистое. А к ковидным у нас по протоколам при наличии положительного пцр-тест относят.
По ходу один из гуляющих по городу штамм мутировал в кишечную форму и мои друзья не рекомендуют по общепитам ходит.
В добавок поликлиники продолжают отказывать в тестировании первично обратившихся с симптомами орви - ставя им орви и не направляя на сдачу пцр-теста если они не из группы риска.
Да и в платные лаборатории люди идут меньше - пока совсем не поплохеет, предпочитая лечится самостоятельно по протоколам лечения легкого ковида из интернета.
Так что есть наслоение факторов - часть людей с иммунитетом после болезни, часть не восприимчива, часть в легкой форме переносит и их официальная статистика не регистрирует, часть спасается социальным дистанцированием и масочно-перчаточным режимом. По итогу это дает временное снижение.
Мужской Взгляд
Ковид к выборам готовится..
i224
Уже сработали посадки нарушителей санитарно-эпидемиологических норм? Или, все-же, жидкие чипы Гейтса....
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