Количество свободных коек в Петербурге увеличилось до 4944 — это 39,4% от общего коечного фонда под COVID-19 и пневмонии. Об этом 30 января сообщает пресс-служба Смольного со ссылкой на данные межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса. Всего в городе развёрнуто 12 538 коек для приема ковидных пациентов.



Количество больных с коронавирусом, за сутки обратившихся за медпомощью, 30 января составило 1314 человек — это на 56,95% меньше, чем неделю назад. Число госпитализаций за сутки снизилось на 18,49% — с 611 на 23 января до 498 на 30 января.

