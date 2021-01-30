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Беглов: Петербург получил 105 тысяч доз вакцины и готов к массовой вакцинации

Петербург готов к началу массовой вакцинации против коронавируса, сообщил 30 января губернатор города Александр Беглов.

«На сегодняшний день мы получили в общей сложности более 105 тысяч доз вакцины. В ближайшее время ждем дополнительного поступления», — сказал Беглов во время визита в прививочный пункт поликлинического отделения № 41 городской поликлиники № 112. Его цитирует пресс-служба Смольного.

«В городе все готово к началу масштабной вакцинации населения», — резюмировал чиновник.

Поликлиника № 112 обслуживает 137 496 взрослых горожан, работа в ней налажена, подтвердил Беглов.

28 января Смольный отчитался о 7 тысячах вакцинированных за сутки. При этом поставки препарата в город идут не столь высокими темпами, как планировалось. 21 января в Смольном говорили о поставках 150 тысяч доз до конца января, хотя до этого губернатор Беглов заявлял о 500 тысячах.

По данным на 30 января, число новых случаев заражения COVID-19, зафиксированных в Петербурге за последние сутки, выросло, город вышел на первое место по стране.

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Комментарии (11)

Айбек Токтогонов
Вас не поймёшь... То никто не хочет прививаться, то в очередь выстроились...
Либералы вроде Пфайзеровскую ждут... Могут не дождаться...
Павел Павлов
Сбеглов а ты спланировал куда побежишь от обворованного вашей шайкой народа России?Или не возьмёт тебя обнулённый в Северную Корею?Беги Сбеглов беги,а то как Путин умрёшь в тюрьме.
265045588
позорные цифры - официально в Питере живёт 5 млн, неофициально говорят о 7 или даже 8 млн, а по факту 105К вакцины.... даже на пенсионеров не хватит, которые захотят пожить чуть подольше и увидеть своими глазами конец деда... =))))
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