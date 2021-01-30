Беглов: Петербург получил 105 тысяч доз вакцины и готов к массовой вакцинации

«На сегодняшний день мы получили в общей сложности более 105 тысяч доз вакцины. В ближайшее время ждем дополнительного поступления», — сказал Беглов во время визита в прививочный пункт поликлинического отделения № 41 городской поликлиники № 112. Его цитирует пресс-служба Смольного.

28 января Смольный отчитался о 7 тысячах вакцинированных за сутки. При этом поставки препарата в город идут не столь высокими темпами, как планировалось. 21 января в Смольном говорили о поставках 150 тысяч доз до конца января, хотя до этого губернатор Беглов заявлял о 500 тысячах.



По данным на 30 января, число новых случаев заражения COVID-19, зафиксированных в Петербурге за последние сутки, выросло, город вышел на первое место по стране.