СМИ: Певца Тиму Белорусских задержали с двумя килограммами наркотиков, ему грозит до 5 лет заключения

Певца Тиму Белорусских задержали в Минске с двумя килограммами наркотиков. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на телеграм-каналы 29 января.



Дома у музыканта якобы нашли 2 килограмма спрессованного порошка из растительного наркотика. Сейчас музыкант находится под домашним арестом. «Газета.ру» пишет, что певец будто бы хранил вещество для личного пользования и не собирался торговать.



По данным СМИ, задержали Тиму Белорусских еще 10 января, 12 января арестовали. Согласно белорусскому законодательству, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сам молодой человек в своём Instagram назвал информацию «вбросом». И уточнил, что находится дома, но не под арестом.

