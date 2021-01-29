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СМИ: Певца Тиму Белорусских задержали с двумя килограммами наркотиков, ему грозит до 5 лет заключения

Певца Тиму Белорусских задержали в Минске с двумя килограммами наркотиков. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на телеграм-каналы 29 января.

Дома у музыканта якобы нашли 2 килограмма спрессованного порошка из растительного наркотика. Сейчас музыкант находится под домашним арестом. «Газета.ру» пишет, что певец будто бы хранил вещество для личного пользования и не собирался торговать.

По данным СМИ, задержали Тиму Белорусских еще 10 января, 12 января арестовали. Согласно белорусскому законодательству, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сам молодой человек в своём Instagram назвал информацию «вбросом». И уточнил, что находится дома, но не под арестом.

Тима Белорусских (настоящее имя Тимофей Морозов) известен своими хитами «Незабудка», «Витаминка», «Одуванчики». Летом 2020 года он поддержал протесты в Белоруссии, в отличие от своего коллеги по цеху Макса Коржа.

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Комментарии (2)

Oleg_I
В Белоруссии, наверно, тяжело с таким количеством наркотиков, пришлось оперов из России подключать.
DimDimych
"Летом 2020 года он поддержал протесты в Белоруссии"
Странно, что не нашли еще склад оружия с боеприпасами и похищенных на съедение младенцев.
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