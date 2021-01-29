Главе штабов Навального предъявлено обвинение в призывах к несовершеннолетним участвовать в митингах

Следственный комитет России объявил в розыск соратника Навального Леонида Волкова.
«В ходе расследования установлены видеозаписи, на которых руководитель сети региональных «штабов Навального» Леонид Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях», — сообщается 29 января на сайте СК РФ. Ведомство ссылается на выводы лингвистического исследования.
Следователи вынесли постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в нарушении пп. «а, в»
Дело в отношении Волкова было возбуждено накануне. По версии следователей, руководитель сети региональных штабов Навального знал о несанкционированном характере митингов, однако 21 января обратился к несовершеннолетним с призывом участвовать в акциях.
23 января в городах России прошли несанкционированные митинги. Накануне акций протеста о недопустимости участия в незаконных мероприятиях и призывов к ним предостерегли в Роскомнадзоре, МВД, Кремле и Роспотребнадзоре. Соцсети продолжают удалять призывы к протестам.