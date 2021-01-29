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Главе штабов Навального предъявлено обвинение в призывах к несовершеннолетним участвовать в митингах

Следственный комитет России объявил в розыск соратника Навального Леонида Волкова.

«В ходе расследования установлены видеозаписи, на которых руководитель сети региональных «штабов Навального» Леонид Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях», — сообщается 29 января на сайте СК РФ. Ведомство ссылается на выводы лингвистического исследования.

Следователи вынесли постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в нарушении пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий). Соратника Навального объявили в розыск.

Дело в отношении Волкова было возбуждено накануне. По версии следователей, руководитель сети региональных штабов Навального знал о несанкционированном характере митингов, однако 21 января обратился к несовершеннолетним с призывом участвовать в акциях.

23 января в городах России прошли несанкционированные митинги. Накануне акций протеста о недопустимости участия в незаконных мероприятиях и призывов к ним предостерегли в Роскомнадзоре, МВД, Кремле и Роспотребнадзоре. Соцсети продолжают удалять призывы к протестам.

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Комментарии (1)

SanNik
Пошел по ссылке смотреть видеозаписи.
Словоблудие есть, а видео нет. Позорище бездарям-фашистам-мусорам, которые даже дело сшить нормально не могу.
А так можно заявить, что по достоверным источникам установлено, что все мусора России - голубые и каждый день любят друг друга прямо в отделении полиции, судя по камерам установленным в полицейских участках.
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